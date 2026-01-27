Китайська Anta Sports купує мажоритарну частку в Puma за 1,5 мільярда євро

Китайська компанія Anta Sports стане мажоритарним власником німецького бренду Puma, викупивши 29% компанії у родини Піно за 1,5 млрд євро.

Про це пише Reuters.

Anta Sports, яка котирується на Гонконгській фондовій біржі, заплатить по 35 євро за акцію: це передбачає премію в 62% до рівня закриття торгів в Європі 26 січня - 21,63 євро.

На тлі новини про угоду акції Puma зросли на 17%. Акції Anta подорожчали більш ніж на 3% на початку торгів у вівторок.

"Продаж акцій відбувається в той момент, коли німецька компанія намагається відновити свою позиції на ринку після втрати позицій у боротьбі з Nike.

До того ж, бренд стикається із серйозною конкуренцією з боку швидкозростаючих брендів, таких як New Balance та Hoka", - пише Reuters.

Очікується, що угода допоможе Puma збільшити продажі на прибутковому ринку материкового Китаю, оскільки Anta розширює свою мультибрендову стратегію.

Придбання також допоможе Anta у її прагненні стати більш глобалізованим бізнесом.

Anta заявила, що після завершення угоди буде домагатися місця в раді директорів Puma, але не буде прагнути до повного поглинання компанії.

Anta вже володіє такими брендами, як Fila, Jack Wolfskin, Kolon Sport та Maia Active. Вона також є найбільшим акціонером Amer Sports, до якої входять Salomon, Wilson, Peak Performance та Atomic.

"Реалізація угоди та оперативне розширення повноважень Anta після придбання вселяють нам впевненість у майбутньому відродженні бізнесу Puma", - вважають аналітики Citigroup.

Угода підлягає антимонопольному схваленню регуляторів Китаю та інших юрисдикцій. В Anta заявили, що закриття угоди заплановане після виконання всіх необхідних умов. Очікується, що угоду закриють до кінця 2026 року.