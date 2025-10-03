Останній великий американський банк згортає залишки бізнесу у Росії

Американський Citibank — один з найбільших західних банків на російському ринку, що входив до топ-20 в РФ за розміром активів, — згортає залишки бізнесу в Росії.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Російська "дочка" Citi (Сітібанк) з 1 листопада припиняє нарахування процентного доходу, а також підтримку (відкриття, ведення/обслуговування) всіх ощадних і накопичувальних рахунків.

Минулого року банк припинив обслуговування всіх своїх дебетових карток, а також зупинив операції за Системою швидких платежів Центробанку РФ, перекази, отримання готівки на терміналах і покупки за QR-кодом.

У листопаді 2024 року Сіті закрив останнє діюче відділення, яке працювало в Москві з роздрібними клієнтами.

Citigroup запланувала продати свій роздрібний бізнес в Росії ще на початку 2021 року, а після вторгнення в Україну вирішила де-факто його закрити.

Обсяг виданих банком кредитів з початку 2022 року скоротився на 98%, а обсяг вкладів фізичних осіб і коштів на корпоративних рахунках зменшився в 90-150 разів.

Нагадаємо:

Після початку великої війни більшість західних банків оголосили про плани позбутися російського бізнесу. Продати "дочки", втім, вдалося небагатьом: французькій групі Societe Generale, нідерландському ING і американському Goldman Sachs.

Raiffeisen Bank International зазнав невдачі у черговій спробі продати частку у своєму російському бізнесі.