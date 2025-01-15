Американські імпортери скуповують товари з Китаю через загрозу мит Трампа

Американський імпорт з Китаю завершив рік на високому рівні після того, як деякі компанії накопичили партії одягу, іграшок, меблів та електроніки напередодні плану новообраного президента Дональда Трампа запровадити нові мита, які можуть відродити торгівельну війну між світовими економічними наддержавами.

Про це пише Reuters.

Трамп, який погрожував запровадити тарифи від 10% до 60% на товари з Китаю, вступає на посаду 20 січня. Під час свого першого терміну Трамп в основному націлювався на китайські деталі та компоненти. Економісти та торгові експерти прогнозують, що його наступна хвиля мит може стосуватися готової продукції.

Китайські торгові чиновники заявили, що грудневий експорт зріс до рекордних рівнів, і висловили занепокоєння з приводу ескалації торгового протекціонізму в США і Європі.

За даними постачальника торгових даних Descartes Systems Group, у грудні в морські порти США прибуло 451 тис 40-футових контейнерів з товарами з Китаю, що на 14,5% більше, ніж у грудні минулого року.

За даними Descartes, це був кінець року, коли американський імпорт постільної білизни, пластикових іграшок, машин та інших товарів з Китаю зріс на 15%, починаючи з 2023 року.

Аналіз ще більше ускладнюється тим, що стійкі американські покупці підігрівають попит, а деякі імпортери створили страхові запаси, щоб захиститися від перебоїв через напади хуситів на судноплавство поблизу торгового шляху через Суецький канал і трудовий конфлікт у морських портах на східному узбережжі США і в Мексиканській затоці.

В результаті, за даними S&P Global Market Intelligence, кілька категорій американського імпорту з усіх географічних джерел продемонстрували значне зростання в четвертому кварталі.

Текстиль та одяг підскочили на 20,7%; товари для відпочинку, головним чином іграшки, зросли на 15,4%; меблі для дому зросли на 13,4%; а побутова техніка та споживча електроніка зросли на 9,6% та 7,9% відповідно, згідно з даними S&P.