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Акції Торонто знижуються на тлі постійних побоювань щодо економічного зростання

Володимир Тунік-Фриз — 23 грудня, 20:32
Акції Торонто знижуються на тлі постійних побоювань щодо економічного зростання
Getty Images

Основний фондовий індекс Канади знизився через втрати, спричинені акціями сектора нерухомості і телекомунікацій, в той час як ключові внутрішні дані не змогли нівелювати побоювання інвесторів щодо ослаблення економіки.

Про це повідомляє Reuters.

Економіка Канади перевершила очікування ринку, продемонструвавши зростання на 0,3% в жовтні, але валовий внутрішній продукт, ймовірно, скоротився в листопаді, свідчать дані Статистичного управління Канади.

Композитний індекс S&P/TSX на фондовій біржі Торонто знизився на 62,79 пункти, або на 0,26%, до 24 536,69.

"Схоже, що на даний момент, особливо з боку Канади, очікування або думка полягає в тому, що економіка скоріше слабшає", – повідомив портфельний менеджер Verecan Capital Management Джош Шелюк.

Якщо листопадове скорочення підтвердиться і ВВП залишиться незмінним у грудні, економіка може не дотягнути до прогнозу Банку Канади щодо зростання на 2% у четвертому кварталі.

Раніше у грудні Банк Канади вдруге поспіль суттєво знизив ставку на 50 базисних пунктів, щоб усунути занепокоєння щодо повільного зростання, водночас вказавши на повільніші темпи зниження ставки у 2025 році.

Окремо, ціни виробників у Канаді зросли на 0,6% у листопаді порівняно з жовтнем через підвищення цін на пиломатеріали та інші вироби з деревини, а також на нафту та енергоносії.

Серед секторів найбільші втрати понесли сектор нерухомості та сектор кабельного зв'язку. Кожен з яких знизився на 1,1%.

І навпаки, сектор охорони здоров'я виріс на 2,3% завдяки Tilray Brands, який піднявся на 10,1%, оскільки компанія, що займається канабісом, збільшила свій прибуток з попередньої сесії.

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Акції Торонто знижуються на тлі постійних побоювань щодо економічного зростання
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