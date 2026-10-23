Акції телекомунікаційних операторів США знизились на тлі вторгнення SpaceX

Акції американських телекомунікаційних компаній знизилися в п'ятницю після повідомлення про те, що SpaceX шукає тисячі базових станцій для створення четвертого оператора мобільного зв'язку, що посилило побоювання щодо нової конкуренції.

Про це повідомляє Reuters.

Компанія Ілона Маска, що спеціалізується на ракетних та космічних технологіях, веде переговори щодо отримання доступу щонайменше до 80 000 базових станцій для створення свого оператора мобільного зв'язку з нуля, повідомило агентство Bloomberg News пізно в четвер, посилаючись на джерела, обізнані з цим питанням.

Акції AT&T впали на 5,6% до мінімуму за останні три місяці, Verizon втратили 1,6%, а T-Mobile – 5%.

Німецька компанія Deutsche Telekom, яка володіє понад 50% акцій T-Mobile, втратила 3,2%.

"Конкурентний вплив може проявитися ще не скоро, але самі лише очікування, підкріплені кожним наступним кроком щодо спектру та інфраструктури, ймовірно, залишатимуться тиском на настрої в секторі", — зазначили аналітики Bernstein у своїй записці.

Ця публікація з'явилася через кілька тижнів після того, як SpaceX придбала частоти низького діапазону для реалізації своїх планів щодо запуску власного оператора, кинувши прямий виклик з орбіти традиційним гігантам бездротового зв'язку у США та спричинивши найгірше одноденне падіння акцій AT&T і Verizon за останні понад два десятиліття.

Нагадаємо:

Ілон Маск скористався успішними квартальними фінансовими результатами SpaceX, щоб відкрито наполягати на об'єднанні компанії з Tesla Inc. — це стало б найбільшим злиттям за всю історію.