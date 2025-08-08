Акції найбільшого японського фармгіганта впали рекордно з 1977 року: причина

Акції найбільшої японської фармацевтичної компанії Chugai Pharmaceutical у п’ятницю на Токійській біржі впали на 20%.

Про це пише The Japan Times.

При цьому компанія втратила понад 16 млрд дол ринкової вартості (1 458 єн за акцію), після того, як результати пізньої стадії клінічного дослідження препарату від ожиріння, ліцензованого Eli Lilly & Co., виявилися гіршими за очікування.

Пацієнти, які приймали найвищу дозу ліків, втратили в середньому 12,4% ваги, що нижче за 15% у конкурента Novo Nordisk. Окрім того, спостерігалися частіші випадки нудоти та блювання.

Аналітики відзначають, що ефективність та безпека препарату не відрізняються суттєво від конкурентів, що позначилося на падінні акцій Eli Lilly на 14,5% у США та спричинило значний ризик для прибутків Chugai.