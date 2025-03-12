Государство выкупит все украинские FPV-дроны. Что стоит за планами произвести 4,5 млн беспилотников?

В 2024 году Украина поставила себе задачу произвести миллион FPV-дронов, и даже перевыполнила ее. Главная интрига - какая будет цель на 2025-й год?

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина произведет более 2,5 млн дронов в этом году. Но на самом деле эта цифра не соответствует действительности, ведь во властных кабинетах давно поставили себе более амбициозную планку - 4,5 млн штук.

По данным собеседников ЭП из оборонной отрасли, решение о закупке 4,5 млн дронов родилось на Ставке Верховного Главнокомандующего в январе этого года. Оно продиктовано рисками срывов иностранных поставок вооружений, ограничениями отечественного производства снарядов и успехами операторов БПЛА в уничтожении врагов.

Дроны действительно заместили Украине много традиционных средств поражения. По словам главнокомандующего Александра Сырского, в январе 49% уничтожений вражеской техники происходило с помощью именно FPV-дронов. Поэтому в этом году государство стремится в разы масштабировать явление ударных беспилотников на фронте, компенсируя ими свои слабые стороны.

Достижение новой цели потребует привлечения всех свободных мощностей украинских производителей, ведь по словам министра обороны Рустема Умерова, 4,5 млн дронов - это вся совокупная способность отечественных компаний на 2025-й год.

Украине придется искать деньги, наладить логистику, улучшить контроль качества, найти инструменты для снижения цен и обустроить производство боеприпасов для этих дронов. От выполнения этой сверхзадачи будет зависеть способность страны оказывать сопротивление в 2025-м году.

Деньги и способности

Стоимость FPV-дронов на рынке очень разная. Все зависит от его комплектации, качества компонентов, добросовестности производителя и способности заказчика выбивать лучшую цену.

Кодифицированный дрон на радиоуправлении или с донаведением по прозрачной процедуре можно приобрести за 15-20 тыс грн. В то же время средняя цена одного дрона на оптоволокне, которые значительно дороже, но не менее важными в каталоге Brave1 составляет 40 тыс грн.

Но цена в каждом отдельном случае может быть разной. От качества менеджмента будет зависеть, приведет ли трехкратное увеличение объема государственных закупок к уменьшению цен благодаря "эффекту масштаба" или же наоборот - приведет к росту стоимости из-за ажиотажного спроса и хаотичных закупок.

По приблизительным подсчетам ЭП, в зависимости от стоимости и видов FPV-дронов, на закупку 4,5 млн штук может понадобиться более 100 млрд грн. Где их искать?

Первый источник - бюджет Агентства оборонных закупок (АОЗ). В 2025 году Министерство обороны (МО) планировало выделить 44 млрд грн на FPV-дроны. Как рассказал ЭП директор департамента закупок МО Глеб Каневский, эта цифра точно будет больше, ведь государство просто сейчас ищет способы аккумулировать больше денег внутри страны на закупку этих беспилотников.

Определенную часть контрактов могут профинансировать западные партнеры. Например, Нидерланды выразили готовность присоединиться к контрактированию украинских производителей дронов.

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Второй источник - бюджет Государственной службы специальной связи (ГСЗИ). Орган в этом году будет распределять 47 млрд грн через проект "Армия дронов". Правда, речь идет не только о закупке FPV, но и о наземных робоплатформах, "бомберах", "разведчиках" и дальнобойных БПЛА, которые значительно дороже.

Третий источник - бюджеты воинских частей. Ежемесячно Минобороны напрямую будет выделять бригадам по 2,5 млрд грн в месяц (то есть 30 млрд грн за год) на закупку БПЛА. Еще до 10 млрд грн воинские части получат от перечисления 10% от НДФЛ военнослужащих.

Также закупки бригад на миллиарды гривен финансируют благотворительные фонды и городские советы. То есть военные напрямую получат в целом более 40 млрд грн на закупки, большинство из которых потратят на украинские FPV-дроны и китайские беспилотники типа Mavic.

Четвертый источник - проект "Линия дронов". Он предусматривает дополнительное финансирование для четырех ведущих БПЛА-подразделений. Сейчас уже было выделено 4,6 млрд грн на дроны и сопутствующее оборудование, которое необходимо операторам для работы. Проект может быть масштабирован в течение года.

То есть в целом государство способно аккумулировать более 140 млрд грн, которые могут быть использованы для закупки дронов.

"Контрактирование будет продолжаться непрерывно весь год. Агентство будет заключать много сделок в начале года, потому что до него доведен большой финансовый ресурс. А воинские части будут подключаться в течение года, потому что они получают деньги ежемесячно. Часть от 4,5 миллиона дронов уже законтрактована, в том числе по прошлогодним переходным контрактам", - сказал Каневский.

Украинский FPV-дрон KH-S7 Militarnyi

Фактически государство хочет увеличить закупки дронов почти в три раза. Поэтому возникает вопрос: способны ли отечественные производители вообще произвести такое количество БПЛА.

С этим проблем не должно быть. По данным ЭП, в Украине есть как минимум три крупных компании, которые способны делать более 100 тыс FPV-дронов в месяц. И это не считая десятки средних и сотни маленьких производителей.

В 2024 году украинский ОПК изготовил 2,2 млн FPV-дронов. В то же время в ассоциации "Технологические силы Украины" (ТСУ), которая объединяет крупнейших производителей беспилотных систем, сетовали на недозагруженность 63% возможностей заводов. По их данным в прошлом году компании не произвели 1,6 млн FPV-дронов из-за отсутствия заказа.

Если сложить 2,2 млн произведенных и 1,6 млн не произведенных, то получится способность 3,8 млн FPV-дронов только в прошлом году. И эта способность будет расти с получением новых крупных контрактов в 2025 году.

"Одни только планы государственного заказчика законтрактовать 4,5 миллиона дронов являются сигналом производителям для развертывания производства и новых инвестиций. В то же время надо быть осторожным, чтобы не возникло ситуации, когда компании инвестируют в новые способности, а контрактов под них почти не получат, как это было в прошлом году.

Производителям также важно понимать, какой именно орган будет их контрактовать в ближайшей перспективе, потому что сейчас закупки происходят довольно непредсказуемо", - сказала ЭП директор ТСУ Екатерина Михалко.

По словам Каневского, окончательная цифра в плане закупок может измениться в течение года. Это в частности будет зависеть от интенсивности атак врага и актуальности технологии FPV-дронов на фронте. Но пока контрактация идет именно по определенному в начале года графику.

Вызовом для государства может стать определение способности каждой отдельной компании при заключении контрактов. Неоднократно в украинской оборонной отрасли возникали случаи, когда профильные органы и производители выдавали желаемое за действительное при определении возможностей завода поставить большое количество продукции. В итоге это заканчивалось штрафами и недопоставкой оружия на фронт.

Военный с FPV-дроном Украинская правда, Дмитрий Ларин

Отдельным вопросом является целесообразность закупки 4,5 млн дронов, ведь способность армии эффективно использовать такое количество ударных беспилотников может быть ограниченной. Проблемы могут возникнуть в "пропускной способности" учебных центров, недостатке операторов, отсутствии инфраструктуры или банально дронов типа "мавик", которые используют в паре с FPV-дроном.

Какой была дискуссия по этому поводу на Ставке - неизвестно, но, вероятно, военное руководство знает что делает.

Качество важно

В прошлом году резкий рост государственного заказа FPV-дронов сопровождался проблемами с качеством дронов и их актуальностью на поле боя. Ситуация с поставками и по сей день остается неоднородной.

Один из командиров подразделения в бригаде Нацгвардии рассказал ЭП, что в начале 2024 года были ощутимые проблемы с БПЛА, поставленными государством. Но сейчас "Армия дронов" наладила систему определения эффективности беспилотников и покрывает 80% потребностей подразделения. Сами дроны стали намного лучше.

В то же время командир 3-й отдельной штурмовой бригады Андрей Билецкий в эфире НВ отметил, что закупленные дроны быстро устаревают, пока государственный заказ доходит до фронта. Поэтому беспилотники часто нужно переделывать собственноручно.

Чтобы вместе с количеством дронов не масштабировать существующие хронические проблемы закупок, государство планирует ввести несколько изменений.

Первая - децентрализовать закупки дронов и дать бригадам больше возможностей закупать необходимую технику напрямую. Это ускорит ее поставки и позволит покупать именно те дроны, которые нужны каждому конкретному подразделению.

Эксперимент с существенным расширением бюджетов воинских частей начался в конце 2023-го года, когда правительство разрешило им тратить на закупки 10% от налогов, которые платят военные. Слабым местом этой идеи оказалось отсутствие в частях опытных закупщиков, которые просто физически не могли провести и проконтролировать расход такого количества денег.

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Но с тех пор многие воинские части успели приобрести опыт и повысить квалификацию своих закупщиков. Это стало возможным в частности благодаря "Проекту 100", который финансировался Минобороны и Великобританией.

Уже в декабре 2024-го года президент Владимир Зеленский приказал увеличить прямое финансирование бригад, а министр обороны Рустем Умеров официально ввел должность уполномоченного по закупкам в воинских частях.

Второе изменение - активнее использовать инструмент внесения коррективов в заказ в течение его выполнения, чтобы на фронт попадали только технологически актуальные дроны.

"Требования к производителю будут усиливаться. В первую очередь по адаптивности и гибкости. Потому что если мы заключаем контракт на миллион дронов в течение года, а технологии меняются каждые три месяца, то производитель должен быть способен изменить характеристики без увеличения цены. Такая практика у нас уже была, и это будет происходить чаще, потому что все наслышаны историй, когда закупают партию дронов, а потом их военные переделывают", - сказал Каневский.

Дрон на оптоволокне Минобороны

Также Минобороны, для улучшения контроля качества продукции, готовится отменить институт военных представителей (так называемой "приемки"). По словам Умерова, это ускорит процесс проверок и приведет контроль качества в соответствие со стандартами НАТО.

Третья - произойдет изменение подходов к закупке. По словам нескольких собеседников ЭП среди производителей дронов, в прошлом году АОЗ имела проблемы с контрактированием FPV-дронов. Уполномоченные лица часто менялись, а процедура происходила медленно и непрозрачно.

Одна из будущих реформ нового руководителя АОЗ Арсена Жумадилова - внедрение системы Dot-Chain Defence для закупок дронов. Работать она будет следующим образом: военный из подразделения заходит на сайт, выбирает в каталоге FPV-дроны и согласовывает заказ с командиром.

Для закупки дронов каждая бригада будет иметь свой бюджет, который будет выделять АОЗ. Часть средств - гарантирована, другая - зависит от эффективности подразделения. Сами дроны в каталоге будут категоризированы, иметь отзывы и свою цену - как на маркетплейсе.

После формирования заказа, командир отправляет запрос на АОЗ. Система собирает годовые и месячные заказы из разных бригад, а Агентство на их основе делает большой заказ производителям.

Таким образом подразделение без лишних посредников будет выбирать, какие именно дроны ему будет поставлять Агентство, а производитель будет видеть потребность на свою продукцию в реальном времени, поэтому может их быстро произвести и готовить доставку напрямую в подразделение.

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В Агентстве ЭП сообщили, что функционал системы по сбору годового заказа уже готов, а соответствующее постановление Кабмина на согласовании в Минобороны.

"Система, которую делает Жумадилов, может снизить среднюю закупочную цену на 50%. В результате на тот же бюджет выйдет значительно больше дронов. Сейчас у некоторых компаний, которые поставляются на АОЗ, цена почти вдвое выше нашей за аналогичное изделие (или даже проще по характеристикам). На конкурентных закупках они или снизили бы цену, или исчезли бы", - сказал ЭП Алексей Бабенко, директор компании Vyriy drone, одного из крупнейших в Украине производителей FPV-дронов.

Еще один способ повысить прозрачность - перевести часть закупок FPV-дронов в закрытый модуль Prozorro. По данным "Наші Гроші", на первом таком тендере Госспецсвязи смог уменьшить закупочную цену дронов сразу на 62%. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что государство поставило цель закупать по крайней мере половину дронов через Prozorro в 2025 году.

По мнению Бабенко, если будут успешно внедрены прозрачные и конкурентные процедуры в закупках, государство вполне способно поставить армии даже 6 млн дронов. Если, конечно, будет такая потребность.