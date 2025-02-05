Пекин подставил плечо. Откуда РФ берет критические компоненты?

Анализ данных международной торговли свидетельствует о рекордном объеме импорта в РФ критических компонентов из Китая, на который, похоже, никто не в состоянии повлиять.

Санкции на поставку критических компонентов, в частности продукцию машиностроения и электроники, в Российской Федерации в 2024 году не отразились на объемах их импорта в страну-агрессора.

Как свидетельствуют последние данные трекера российской торговли от бельгийского агентства Brugel перекрытие потока техники со стороны ЕС и США и борьба по обходу санкций через третьи страны были нивелированы углублением сотрудничества между Москвой и Пекином. Об этом свидетельствует тот факт, что в прошлом году объемы продаж критических товаров из Китая в РФ побили очередной рекорд. Но обо всем по порядку.

Торговую историю Кремля в отношении критических компонентов можно разделить на два периода. До 24 февраля 2022 года и после. На этапе "до" наблюдалась тенденция к наращиванию импорта: в 2019-2020 годах в РФ ввозили этих товаров в среднем на 27 млрд долл в год, а в 2021-м цифра достигла максимума - 34 млрд долл.

"После" произошел резкий спад. В абсолютных цифрах он выглядит следующим образом: в 2022-м году импорт критических товаров в РФ составлял 20,5 млрд долл, в 2023-м - 21,5 млрд долл, а за январь-ноябрь 2024-го - 19,2 млрд долл.

Электрические машины и части (включая полупроводники) - самая большая категория по объемам критического импорта в РФ. В 2021 году их россияне приобрели на 13,32 млрд долл, тогда как в 2022 году эта цифра уменьшилась до 9 млрд долл, а в 2023-2024-х колебалась в пределах 8,48-9,74 млрд долл.

Приборы и аппараты (включая лазеры) также показывают пиковое значение в довоенном году (5,1 млрд долл) с последующим снижением до 2,54 млрд долл за 11 месяцев 2024 года. Наиболее заметен спад в транспортном оборудовании - с 6,1 млрд долл в 2021 году до 1,77 млрд долл в январе-ноябре прошлого года.

В целом, среднемесячные поставки, по подсчетам ЭП, в 2024 году были примерно на четверть меньше, чем обычно до полномасштабного вторжения.

После введения в действие пакетов санкций странами G7 и ЕС на поставки в РФ продукции двойного назначения, которая может использоваться как в гражданской, так и в военной экономике, традиционные торговые потоки почти сошли на нет.

Однако их компенсировал Китай, который стал главным торговым партнером Кремля. О том, что Поднебесная всячески поддерживает военную машину Путина ЭП писала год назад. В мае 2024 года, тогдашний государственный секретарь США Энтони Блинкен начал вояж по странам мира против обхода санкций и информационную кампанию против Китая по поддержке войны.

"Россия до 90% своей зависимости в микроэлектронике, которую она использует для производства танков, снарядов и других вооружений, удовлетворяет импортом из Китая", - говорил Блинкен. Угроза вторичных санкций, похоже, подействовала, по крайней мере частично на все страны (например, Турцию и Индию), которые начали наращивать поставки в РФ критических компонентов. Но не на Китай.

2024 год (если сравнивать январь-ноябрь, за которые сейчас доступны данные, с соответствующим периодом предыдущих лет) установил очередной рекорд двусторонних отношений между Си Цзиньпином и Владимиром Путиным. Китай поставил в РФ критических компонентов на 13,6 млрд долл - больше, чем когда-либо до этого.

Таким образом можно констатировать, что на Пекин приходится 75% поставок всех машин и электроники в Россию.

Не всегда это продукция "исключительно" или "полностью" такая, что произведена в Китае. На фоне вояжей Блинкена хоть США сами полностью и свернули все сотрудничество с РФ, однако нельзя сказать, что ни один чип или машина из Соединенных Штатов не попали к россиянам. Это продолжает происходить через третьи страны, например, Гонконг, Малайзию или тот же Китай.

Например, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, чипы американской Analog Devices продолжают находить в последних образцах российских дронов (БПЛА "Герань-2" или Shahed-136), которыми ежедневно атакуют украинские города. Они попадают в них как части микросхем, произведенных в Китае.

Так же и страны ЕС, которые хоть и сократили в десять раз поставки в РФ критических компонентов (до 150 млн долл в конце 2024 года), продолжают частично торговать со страной-агрессором через третьи страны (Грузия, Беларусь). Однако эти потоки все равно не сравнить с уровнем торговой поддержки, которую Кремль получает от Китая.

И, похоже, торговая война, которую сейчас Дональд Трамп развязывает против Китая, может либо еще больше углубить сотрудничество Пекина с Кремлем или, наконец, привести к соглашению, которое его наконец уменьшит.