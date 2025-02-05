Пекін підставив плече. Звідки РФ бере критичні компоненти?

Аналіз даних міжнародної торгівлі свідчить про рекордний обсяг імпорту в РФ критичних компонентів з Китаю, на що, схоже, ні в кого немає ради.

Санкції на постачання критичних компонентів, зокрема продукції машинобудування та електроніки, у Росію у 2024 році не позначилися на обсягах їх імпорту до країни-агресора.

Як свідчать останні дані трекеру російської торгівлі від бельгійського агентства Brugel, перекриття потоку техніки з ЄС та США і боротьба з обходом санкцій через треті країни були нівельовані поглибленням співпраці між Москвою та Пекіном. У 2024 році обсяги продажів критичних товарів з Китаю до РФ побили черговий рекорд.

Торгову історію Кремля щодо критичних компонентів можна розділити на два періоди: до 24 лютого 2022 року та після. На етапі "до" спостерігалася тенденція нарощування імпорту: у 2019-2020 роках в РФ ввозили цих товарів в середньому на 27 млрд дол. на рік, а у 2021-му цифра досягла максимуму – 34 млрд дол.

"Після" відбувся різкий спад. В абсолютних цифрах він виглядає так: у 2022 році імпорт критичних товарів в РФ становив 20,5 млрд дол., у 2023-му – 21,5 млрд дол., а за січень-листопад 2024-го – 19,2 млрд дол.

Електричні машини та частини (включаючи напівпровідники) – найбільша категорія за обсягами критичного імпорту в РФ. У 2021 році їх росіяни придбали на 13,32 млрд дол., тоді як у 2022 році ця цифра зменшилася до 9 млрд дол., а у 2023-2024-х коливалася в межах 8,48-9,74 млрд дол.

Прилади та апарати (включаючи лазери) теж показують пікове значення у довоєнному році (5,1 млрд дол.) із зниженням до 2,54 млрд дол. за 11 місяців 2024 року. Найбільш помітний спад у транспортному обладнанні: з 6,1 млрд дол. у 2021 році до 1,77 млрд дол. у січні-листопаді 2024-го.

Загалом середньомісячні поставки, за підрахунками ЕП, у 2024 році були приблизно на чверть менші, ніж зазвичай до великої війни.

Після введення в дію пакетів санкцій країнами G7 та ЄС на постачання в РФ продукції подвійного призначення, яка може використовуватися і в цивільній, і у військовій економіці, традиційні торгові потоки майже зійшли нанівець.

Однак їх компенсував Китай, який став головним торговим партнером Кремля. Про те, що Піднебесна всіляко підтримує військову машину Путіна, ЕП писала рік тому. У травні 2024 року тодішній державний секретар США Ентоні Блінкен почав вояж країнами світу проти обходу санкцій та інформаційну кампанію проти Китаю щодо підтримки війни.

"Росія до 90% своєї залежності в мікроелектроніці, яку вона використовує для виробництва танків, снарядів та інших озброєнь, задовольняє імпортом з Китаю", – казав Блінкен. Загроза вторинних санкцій, схоже, подіяла, принаймні частково, на всі країни (наприклад, Туреччину та Індію), які почали нарощувати поставки в РФ критичних компонентів. Але не на Китай.

2024 рік (якщо порівнювати січень-листопад, за які наразі доступні дані, з відповідним періодом попередніх років) встановив черговий рекорд двосторонніх відносин між Сі Цзіньпіном і Володимиром Путіним. Китай поставив в РФ критичних компонентів на 13,6 млрд дол. – більше, ніж будь-коли досі.

Можна констатувати, що на Пекін припадають 75% поставок усіх машин та електроніки в Росію.

Проте не завжди це продукція "винятково" чи "повністю" вироблена в Китаї. Хоча США згорнули співпрацю з РФ, проте не можна сказати, що жодні чип чи машина із Штатів не потрапили до росіян. Це відбувається через треті країни: Гонконг, Малайзію, Китай.

Наприклад, за даними Головного управління розвідки Міноборони України, чипи американської Analog Devices продовжують знаходити в останніх зразках російських дронів (БПЛА "Герань-2" або Shahed-136), якими щодня атакують українська міста. Вони потрапляють у них як частини мікросхем, вироблених у Китаї.

Країни ЄС скоротили вдесятеро постачання критичних компонентів в РФ (до 150 млн дол. наприкінці 2024 року), але продовжують частково торгувати з країною-агресором через треті країни (Грузія, Білорусь). Проте ці потоки не порівняти з рівнем торгової підтримки, яку Кремль отримує від Китаю.

Схоже, торгова війна, яку Дональд Трамп розв’язує проти Китаю, або ще більше поглибить співпрацю Пекіна з Кремлем, або призведе до ширшої угоди, яка її нарешті зменшить.