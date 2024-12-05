Грозит ли Львову ресторанный кризис

Почему, несмотря на войну, разросся ресторанный бизнес во Львове и где в Украине больше всего этих заведений?

"Весь сектор услуг и гостеприимства падает. Будет куча закрытий и увольнений". Так соучредитель сети !FEST Юрий Назарук оценил состояние ресторанного бизнеса Львова по состоянию на ноябрь 2024 года.

По его словам, более 50 заведений в центре города закрываются или выставлены на продажу. Причина - падение спроса: нехватка клиентов и работников, экономические трудности, комендантский час и уменьшение покупательской способности посетителей.

"Нет работников, нет клиентов, комендантский час (неясно, почему он до сих пор действует во Львове), самое главное - меньше денег", - резюмировал Назарук.

Он также отметил, что государственная поддержка бизнеса часто ограничивается лишь формальными инициативами, которые не приносят реальных результатов. "Но ведь это только у бизнеса так. У тех, кто его проверяет и контролирует, все хорошо. Можно создать еще один совет поддержки бизнеса, а можно просто оставить в покое", - добавил предприниматель.

В материале "Forbes Украина" упоминаются истории рестораторов, которые подтверждают слова Назарука. Например, в ноябре Василий Бундз, владелец сети заведений "Газда Групп", закрыл один из своих ресторанов Gazda Cafe неподалеку от Львовской оперы.

Количество посетителей в его сети упало на 20-25% по сравнению с 2023 годом. Бизнес предпринимателя представлен семью заведениями, среди которых Budzzini, "Медовня 1979" и "Лес Bar". "Где-то мы еще можем выдержать эти потери, но в Gazda убытки стали слишком большими", - рассказывает он.

В пресс-службе !FEST сообщили, что в течение 2022-2023 годов во Львове закрылось 50 из 150 вновь созданных заведений, а во второй половине 2024 года готовится закрытие еще 50. Из них 60% работали еще до начала большой войны.

Проблемы, с которыми сталкивается город, становятся очевидными, если проанализировать открытые данные OpenStreetMap.

В соответствии с ними, во Львове насчитывается около 1200 заведений, которые обозначены как рестораны, кафе, бары и пабы (по оценкам Ольги Насоновой, директора аналитического центра "Рестораны Украины", их 1300). Для сравнения, в Харькове таких заведений около 600, а в Киеве более 3300.

<Но если поделить количество населения в каждом из городов на количество там заведений, то Львов окажется на вершине этого рейтинга.

Согласно оценкам советника городского головы Киева Дмитрия Белоцерковца население столицы вернулось к довоенному уровню и составляет 3,6 миллиона человек. Харьков, где до войны жили 1,4 миллиона человек, сейчас имеет постоянное население в 1,2 миллиона человек, сообщил мэр Игорь Терехов.

Львов, по оценкам его мэра Андрея Садового, насчитывает около миллиона жителей. Это больше, чем было до большой войны, однако, даже с учетом этого роста, на 1000 жителей город имеет в полтора-два раза больше заведений, чем Киев или Харьков.

Ставка на туризм во время войны и обновленный в мае 2024 года закон о мобилизации, уменьшивший мобильность мужчин, сейчас играют против Львова. В 2022 году город принимал большое количество переселенцев, но сейчас поток которых почти исчез, говорят в горсовете.

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Еще одной, менее очевидной проблемой, является концентрация заведений в центре Львова, что привело к росту арендных ставок в полтора раза, а свободных помещений стало меньше. Данные OpenStreetMap свидетельствуют, что большинство заведений города сосредоточены в историческом центре.

<В пределах старого города (несколько кварталов вокруг Площади Рынок) расположена почти четверть от всех заведений Львова. В других областных центрах они более равномерно распределены, особенно, если, например, сравнивать с Киевом.

О этой проблеме говорит и Бундз, который считает, что вариант для выживания - перемещение в спальные районы. В июне 2024-го ресторатор открыл Gazda Cafe в жилом массиве неподалеку от Яновского кладбища. "В спальных районах дешевле аренда, а люди меньше боятся ходить по улице", - пояснил Бундз "Forbes Украина".