В каких общинах денег стало больше, чем было до войны

Анализ ЭП доходов общин Украины показывает, как война изменила финансовую карту страны.

Налоги, которые собирают в общинах, а их в Украине насчитывается около полутора тысяч, являются индикатором развития и благосостояния их жителей.

Основным источником наполнения местных бюджетов является налог на доходы физических лиц (НДФЛ, ставка – 18%). Более 60% от собранных средств от его администрирования направляется в смету соответствующей территориальной единицы, а остальные – в областную и государственную.

Однако не только НДФЛ наполняет местные бюджеты. Акцизы и десятки других фискальных сборов тоже дополняют бюджеты украинских городов и городков разных уровней.

Сравнение уровня развития и благосостояния с довоенным 2021 годом сталкивается с несколькими вызовами. Во-первых, в 2022-2023 годах наблюдались значительные искажения в налоговых поступлениях. Резкий рост НДФЛ произошел из-за увеличения численности военнослужащих и повышения их материального обеспечения.

Однако этот рост был неравномерным: только отдельные общины, где расположены воинские части, почувствовали увеличение бюджетных доходов, поскольку НДФЛ уплачивается по месту регистрации работодателя, а не работника. Это привело к тому, что сметы некоторых общин выросли в два-пять раз, и они не всегда знали, как эффективно использовать эти избыточные средства.

В четвертом квартале 2023 года Верховная Рада забрала избыточный "военный" НДФЛ у общин, направляя эти средства непосредственно в государственный бюджет.

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Второй проблемой для сравнения есть инфляция и детенизация зарплат. Работодатели увеличивают зарплаты вслед за ростом цен, который за это время достиг 50%, а также, вероятно, частично детинизируют зарплаты из-за требований к бронированию работников. Как известно, условиями для этого есть официальное трудоустройство и минимальная месячная зарплата от 20 тыс. грн.

Однако даже относительная динамика полезна. Лидером по темпам роста доходов есть территориальные объединения Львовской области. За три квартала 2024 года совокупные доходы 70 местных общин вместе выросли на 64% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – до 20 млрд грн.

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Общины Закарпатья, которое в медиа часто представляют как главного бенефициара релокации бизнеса (регион принял до 40% всех релокированных предприятий страны), занимает пятое место – доходы местных общин за три года выросли на 56%.

Конец рейтинга тоже не вызывает больших неожиданностей. Если не учитывать полностью оккупированную Луганщину, чей бюджет упал на 89%, то на втором месте с конца находится Херсонская область, где общий бюджет общин сократился на 65%, что близко к показателю Донецкой области (падение на 59%).

Анализ на уровне каждой из полутора тысяч общин показывает, что доходы большинства из них, расположенные недалеко от линии фронта, не сильно отличаются от остальной страны. К примеру, доходы Новопавловской и Новомихайловской общин, граничащие с Донецкой областью, выросли более чем на 100% в каждой.

А общие налоговые поступления общин Днепропетровской области выросли на 47% по сравнению с 2021 годом, что всего на 1% меньше, чем в Ровенской области.

Основной причиной этого являются внутренне перемещенные лица (ВПЛ). НДФЛ, а также акцизы из горючего и алкоголя, являются хорошим индикатором численности населения.

По расчетам ЭП, до войны этот показатель коррелировал с численностью населения в общинах на 94%. Иными словами, чем больше эти налоговые поступления, тем больше население, и с другой стороны чем больше население – тем больше налогов они уплачивают.

Таким образом, значительный рост налогов, вероятнее всего, свидетельствует об увеличении (или, по крайней мере, не уменьшении) населения этих конкретных общин.

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Отчасти это подтверждают и в Международной организации по миграции (МОМ). По их данным, с начала большой войны и до августа 2024 года Днепропетровская область потеряла 144 тысячи человек, однако приняла 455 тысяч ВПЛ. Этот регион принимает наибольшее количество переселенцев из Донбасса.

Кроме того, в таких областях как Днепропетровская, Харьковская и Запорожская преобладает внутренняя миграция – до 80-90% переселенцев остаются в пределах своих областей, меняя лишь общины на более безопасные соседние. Это позволяет другим общинам и областям оставаться экономически активными.

В конце концов именно на Днепропетровщине на протяжении 2024 года было создано наибольшее количество новых вакансий (после Киевской агломерации).

И хотя рост или уменьшение собственных налоговых поступлений является хорошим предвестником экономической активности и населенности общин, это не всегда коррелирует с реальными финансовыми возможностями.

Например, в Закарпатской области в 2021 году государственные дотации составляли 60% бюджета, а в 2024 году – всего 25%. "Релокация принесла миллиарды, которые мы никогда не собирали раньше", - отмечает председатель Закарпатского областного совета Роман Сарай.

Соответственно, за последний год в относительном выражении больше всего выросли дотации Светлодарской или Гpодовской общин на Донетчине (центры соответственно Краматорск и Покровск). Они частично поместили собой экстремально большой прошлогодний рост поступлений от "военного" НДФЛ и уничтоженную войной экономику.