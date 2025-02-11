Металлы в обмен на безопасность. Какие недра заинтересовали Трампа и что может дать Украина?

Чем богаты украинские недра и что страна может предложить миру?

В мире разворачивается борьба за редкие металлы. Речь идет десятки элементов таблицы Менделеева, на которых держится мировой технологический прогресс.

Амбиции великих держав растут быстрее, чем разрабатываются месторождения. США стремятся получить первенство в области искусственного интеллекта и полупроводников, ЕС - в "озеленении" энергетики и переходе на электромобили, а Китай хочет получить технологическую независимость в ключевых отраслях и сохранить статус фабрики мира.

В погоне за сырьем крупные державы облагают друг друга пошлинами и ищут поставщиков редких металлов, запасы которых разбросаны по земному шару. Украина не первый год стремится вклиниться в эту борьбу и стать источником ценных ресурсов для западных партнеров, которые пытаются отказаться от китайского сырья.

Отечественные залежи металлов - это история о нереализованном потенциале. Сейчас этим ресурсом заинтересовался президент США, который увидел в нем возможность для "оплаты" американской помощи. Украина же стремится использовать сырье для привлечения западных частных инвестиций и получения гарантий безопасности.

Почему эти металлы всем нужны

Без ряда металлов невозможен технологический прогресс. Например, литий, кобальт и марганец используются для производства аккумуляторов, кремний и галлий - для полупроводников, из титана и алюминия делают фюзеляжи самолетов, а из редкоземельных металлов - большинство бытовой техники.

Однако цепи поставок этого сырья нестабильны. Добыча и переработка металлов разбросаны по всему миру, в частности, в довольно неспокойных странах. Например, 70% кобальта добывают в Демократической Республике Конго (ДРК), 20% марганца - в Габоне, 15% урана - в Намибии и Нигере.

Еще одним фактором нестабильности является Китай, который в свое время много инвестировал в добычу и переработку критического сырья, получил монопольное положение на рынке, а теперь пользуется им в политических целях.

Пекин контролирует 70% мировой добычи редкоземельных элементов, значительную часть переработки лития, меди, кобальта и алюминия. Китайские фирмы контролируют 75% мощностей по переработке никеля в Индонезии, 80% добычи кобальта в ДРК, около трети мировой добычи лития, инвестируют в месторождения в Австралии и даже присматриваются к Гренландии.

Китай использует свое монопольное положение как оружие в торговых войнах с США и ЕС. В 2023 году власти КНР запретили экспорт технологий для обработки редкоземельных металлов и ограничили экспорт графита, в 2024-м - ограничили продажу сурьмы, галлия, германия и усилили контроль перерабатывающих компаний.

В 2025 году Пекин ввел экспортный контроль вольфрама, индия, висмута, теллура и молибдена. Власти страны планируют запретить экспорт технологий для обработки лития и галлия. Эти ограничения угрожают не только экономикам западных государств, но и их национальной безопасности, ведь технологическое оружие тоже производится из этих металлов. Некоторые сплавы изготавливаются только в КНР.

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В последние годы США и ЕС пытаются сформировать запасы стратегического сырья и диверсифицировать каналы поставок, чтобы меньше зависеть от Пекина. Однако найти некитайские источники редкоземельных элементов непросто. С 2018 года США нарастили свою долю в мировой добыче такого сырья с 9% до 12%. Доля Китая до сих пор составляет 68%, а по переработке - аж 90%.

Стратегические металлы на самом деле не такие редкие. Их разведанные запасы есть во многих странах. Например, в Бразилии и Вьетнаме залежи редкоземельных металлов сопоставимы с китайскими, но там их добывают в малых объемах. В Боливии едва ли не самые большие в мире запасы лития, но страна его почти не экспортирует.

Проблемы начинаются на этапе превращения источника металлов в рентабельный бизнес-проект. Добывающим компаниям трудно наладить добычу сырья, его переработку и логистику, а также найти общий язык с местными регуляторами.

Для инвестора страна должна быть политически предсказуемой, безопасной, бюрократически понятной, иметь инфраструктуру и находиться ближе к рынку сбыта. Если этого нет - инвестор будет искать более выгодную юрисдикцию.

Например, большие запасы редкоземельных металлов есть в Гренландии, но инвесторы не могут построить там конкурентоспособные месторождения из-за недостатка дорог и морских путей. Власти острова даже лишали лицензий некоторые компании, потому что они не смогли начать полноценную добычу.

В области стратегического сырья становится все меньше экономики и все больше политики, а цены на металлы постепенно растут. Следовательно, страны с несовершенными инвестиционным климатом и инфраструктурой увеличивают свои шансы на привлечение крупных иностранных инвестиций для разработки собственных месторождений.

Получить выгоду на фоне бешеного спроса и споров великих держав хочет и Украина. Она предлагает залежи, которые по ряду позиций крупнейшие в Европе.

Что Украина имеет в земле

Украина предлагает США ценные ископаемые ресурсы для аэрокосмической, военной, электронной, атомной и химической промышленности. Какими недрами богато государство?

Весь перечень критических минералов страны до большой войны представила Государственная служба геологии и недр в "Инвестиционном атласе недропользователя". Американских партнеров прежде всего интересуют редкоземельные металлы.

Запасы пятиоксида тантала, ниобия и бериллия в Украине учитываются на шести комплексных месторождениях. Тантал и ниобий в некоммерческих объемах добываются только как сопутствующая составляющая титановых россыпей. Перспективы добычи редкоземельных металлов в значительной степени связаны с освоением Новополтавского месторождения апатитовых руд и нескольких других рудопроявлений.

В Украине есть одно месторождение бериллия с запасами 13,9 тыс. тонн и сопутствующими элементами. Спецразрешение на него в 2019 году получила украинская компания BGV Group совладельца корпорации АТБ Геннадия Буткевича и его партнеров.

Литий

Сейчас литий в Украине не добывается, хотя его запасы составляют около трети от доказанных в Европе залежей и почти 3% от мировых объемов. Известны три разведанных месторождения и еще один предварительно изученный участок, также имеются несколько литиевых рудопроявлений. Все запасы залегают в твердых породах.

Графит

Украина входит в пятерку ведущих стран мира по объемам запасов графита - около 19 млн тонн. Сейчас известны шесть месторождений, участок одного из них промышленно эксплуатирует австралийская компания Volt Resourses. На трех месторождениях операторами разведки являются BGV Group и турецкая Onur Group. Остальные месторождения и более десяти перспективных проявлений открыты для лицензирования.

Титан

Украина входит в десятку стран мира с наибольшими объемами разведанных запасов титана и обеспечивает около 7% его мировой добычи. Сейчас учтено 28 россыпных и коренных месторождений. Основные титаносодержащие минералы - ильменит и рутил - часто встречаются вместе с сопутствующим минералом цирконом.

В октябре 2024 года ФГИ продал 100% "Объединенной горно-химической компании" - крупнейшего в Украине предприятия по добыче и обогащению концентратов титановых руд. Аукцион выиграла компания "Цемин Украина" азербайджанского бизнесмена Насиба Хасанова. В состав компании входят Вольногорский ГМК в Днепропетровской области и Иршанский ГОК в Житомирской области.

Еще одним крупным игроком титановой отрасли является частная компания Velta. До большой войны она добывала около трети украинского титана и даже осваивала производство готовой продукции из собственного титанового порошка. Руководитель Velta Андрей Бродский отметил, что предприятия сейчас работают на 50-60% мощности из-за проблем с энергетикой и логистикой.

Никель, кобальт, медь

В Украине есть 12 силикатно-никелевых месторождений с запасами кобальта (9 тыс. тонн) и никеля (215 тыс. тонн), которые могут извлекаться как сопутствующий элемент. Наиболее перспективные месторождения кобальта - Капитановское и Прутовское.

Уран

Украина занимает первое место в Европе и одиннадцатое в мире (около 2%) по залежам урановых руд. На государственном балансе запасов урана учтено 21 месторождение, из которых четыре разрабатываются (45% запасов страны), а остальные предложены для выставления на конкурсы СРП (соглашение о разделе продукции).

Добывает и перерабатывает урановые руды только ГК "ВостГОК". Все разведанные запасы сконцентрированы на Кировоградщине, Днепропетровщине и Николаевщине.

Какие перспективы

Отечественным компаниям не хватает капитала для реализации потенциала месторождений, поэтому правительство нацелено на привлечение иностранных инвестиций. Из-за заинтересованности этой отраслью мировые цены на литий в 2021-2022 годах выросли в десять раз.

За две недели до большой войны Украинский совет бизнеса проводил круглый стол с привлечением геологов, политиков и инвесторов. Причинами неуспешности отрасли спикеры называли отсутствие государственного перечня ископаемых для получения льгот, непрозрачную систему выдачи лицензий, устаревшую классификацию и информацию о запасах, частые изменения правил игры, плохую репутацию среди западных инвесторов.

По словам Нейтана Калверта, вице-президента компании Privateer Capital Management, которая хотела добывать украинский литий, бюрократические проблемы вызвали у инвесторов больше беспокойства, чем угроза российского вторжения.

Спустя три года тема разработки украинских месторождений стратегических металлов актуализировалась на самом высоком уровне. Заинтересованность американских партнеров и заявления президента США Дональда Трампа - хороший сигнал для Украины.

"Если бы мы с 1991 года слышали такие заявления от президентов сильных государств, то у нас не было бы войны с Россией. Каждая иностранная инвестиция в наши землю и недра - это гарантии безопасности. Инвесторы будут заинтересованы в защите Украины и своих активов", - говорит глава Национальной ассоциации добывающей промышленности Ксения Оринчак.

"Солидный интерес со стороны президента США и его команды должен придать уверенность и гарантировать приход инвесторов. Это свидетельствует о том, что мы движемся в правильном направлении", - соглашается экс-глава Госгеонедр Роман Опимах.

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По мнению президента Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаила Гончара, все, что происходит вокруг редкоземельных металлов Украины, - это пока виртуальный проект, который требует более глубокого изучения. "Имеющиеся геологические данные относятся еще к советскому периоду, поэтому все надо сначала изучать, а потом приходить к выводу о коммерческой привлекательности проектов", - говорит Гончар.

Какие варианты сотрудничества между Украиной и партнерами могут рассматриваться? Несколько потенциальных сценариев в разговоре с ЭП описал основатель информагентства Nadra.Info Владимир Бойко.

Первый - государство выставит спецразрешения на пользование участками с содержанием редкоземельных элементов на аукционы "как есть" - без доразведки, опираясь на данные советской геологоразведки. Их купит тот, кто предложит более высокую цену. "Это маловероятный вариант, если решение о привлечении бизнеса из стран - стратегических партнеров будет принято на политическом уровне", - комментирует Бойко.

Второй - государство объявит конкурсы на заключение, например, 50-летних соглашений о разделе продукции на участках "как есть".

Третий - Украина сначала инвестирует средства в доразведку и выставит на аукционы участки с запасами, подтвержденными по международным стандартам.

"Наиболее логичным выглядит третий вариант. Он позволит не продавать "котов в мешках", а значит, сделает лучше переговорную позицию государства и громад относительно нашей выгоды от сотрудничества. Речь идет о проектах минимум на несколько десятилетий, поэтому очень важно "на берегу" заложить в будущие соглашения максимально понятные, прозрачные и выгодные для Украины условия", - предупреждает Бойко.

О каких объемах инвестиций может идти речь? Только на первом этапе производства сырья необходимый объем инвестиций оценивается более 100 млн долл.

"Производство хоть как-то промежуточного продукта будет стоить 250-300 миллионов долларов. В течение пяти последних лет мы искали партнерство, которое может обеспечить приход инвестиций и необходимых технологий. У тех партнеров, которые придут, должен быть опыт разработки, переработки, обогащения, выработки конечного продукта. США точно имеют инвестиции и опыт", - рассказывает Опимах.

Чтобы наладить весь процесс, понадобятся минимум четыре года. "Это небыстрая история. Не потому, что Украина что-то делает не так, а потому, что это сложный процесс, весь мир так развивается", - объясняет экс-глава Госгеонедр.

В целом перспективы этого направления огромные, однако сначала надо разрушить инвестиционные барьеры. Один из них - сотрудничество с общинами, рассказывает Оринчак.

"Люди до сих пор плохо относятся к новостям, что кто-то на их территории будет что-то добывать. Надо работать от общин до высших политических кругов, чтобы понимать, как мы будем принимать этих инвесторов. На местном уровне инвестор воспринимается как зло. Не важно, это США или Великобритания", - делится глава ассоциации.

Другие проблемы отрасли - сложность с подтверждением достоверности данных о запасах полезных ископаемых и потребности в разведывательном бурении, необходимость модернизации оборудования, частые изменения правил игры, пробелы в регулировании отрасли.

"Пока все это на уровне лозунгов, но хорошо, что такие заявления есть. На этом может быть создана опорная конструкция для дальнейшего сотрудничества. Главное - чтобы все не осталось на уровне разговоров, как это часто бывает в Украине", - подытожил Гончар.