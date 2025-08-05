Нефтегазовые доходы России в июле обвалились почти на треть

Доходы российского бюджета от нефти и газа в июле упали на 28%.

Об этом сообщил Минфин России, передает The Moscow Times.

В июле 2025 года российский бюджет получил 787,3 млрд рублей ($8,75 млрд) нефтегазовых доходов - это на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Причинами падения стали снижение мировых цен на нефть и укрепление рубля.

Это уже третий месяц подряд, когда падение достигло примерно 30%. Всего за 7 месяцев доходы уменьшились на 1,2 трлн рублей ($13,3 млрд) - до 5,52 трлн рублей ($61,3 млрд), что на 19% меньше год к году.

Особенно резко упали поступления от налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) - на 38%, до 634,1 млрд рублей ($7,05 млрд). Из них 543,4 млрд ($6,04 млрд) - от нефтяных компаний. Газовые доходы упали более чем вдвое - всего 51,1 млрд рублей ($568 млн) за месяц (-53%).

Из-за этого российские власти уже скорректировали план: вместо 10,94 трлн рублей ($121,6 млрд) нефтегазовых доходов ожидают лишь 8,32 трлн ($92,4 млрд). Это приведет к дальнейшим расходам из Фонда национального благосостояния (ФНБ), резервы которого уже сократились почти втрое - до 4 трлн рублей ($44,4 млрд).

Новым ударом для бюджета может стать 18-й пакет санкций ЕС с гибким "потолком" цен: вместо фиксированных $60 за баррель он будет составлять 15% ниже рыночной цены - то есть примерно $47,6.

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Напомним:

Государственные нефтегазовые доходы России упадут в июле примерно на 37% по сравнению с тем же месяцем 2024 года до 680 миллиардов рублей (8,66 миллиарда долларов) из-за более дешевой нефти и более сильной национальной валюты.

В апреле Россия заработала 13,2 млрд долл от экспорта сырой нефти и нефтепродуктов - это самый низкий показатель за почти два года.

В первом квартале 2025 года экспорт товаров из России сократился до 94,9 млрд долл, что на 6,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Российские нефтяные доходы остаются на грани двухлетнего минимума, несмотря на рост объемов экспорта.