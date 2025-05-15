Доходы России от нефти упали до минимума с 2023 года

В апреле Россия заработала 13,2 млрд долл от экспорта сырой нефти и нефтепродуктов - это самый низкий показатель за почти два года.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Международное энергетическое агентство (МЭА).

Причиной падения стали снижение мировых цен на нефть и слабый спрос. По оценкам МЭА, средневзвешенная цена российской нефти в апреле упала до 55,6 долл за баррель - ниже ценового ограничения стран G7.

"Российские цены на нефть следовали международным тенденциям", - говорится в отчете. "Ожидается, что рост торговой неопределенности негативно повлияет на мировую экономику и, соответственно, на спрос на нефть".

Нефть марки Brent с начала года подешевела более чем на 14%. Это связано с опасениями относительно последствий тарифной политики США и снижением спроса в Китае. К возможному переизбытку на рынке может также привести рост поставок из Ирана.

Бюджет России особенно чувствителен к колебаниям нефтяных цен, ведь нефтегазовая отрасль обеспечивает около 30% его поступлений. В апреле дефицит бюджета РФ вырос - это может осложнить финансирование военных расходов на фоне затянувшейся войны в Украине.

Несмотря на снижение доходов, экспорт российской нефти в апреле вырос до 7,55 млн баррелей в сутки. При этом объемы премиальной смеси ВСТО достигли рекордных значений - более 1 млн баррелей в день.

"Более глубокие скидки привлекли альтернативных покупателей", - отметили в агентстве, добавив, что в то же время китайские НПЗ сократили закупки смеси с Дальнего Востока России.

Общая добыча нефти в РФ в апреле поднялась до 9,3 млн баррелей в день - этому поспособствовали как рост экспорта, так и частичное восстановление работы нефтеперерабатывающих заводов после снижения атак дронов.

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Напомним:

В первом квартале 2025 года экспорт товаров из России сократился до 94,9 млрд долл, что на 6,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Российские нефтяные доходы остаются на грани двухлетнего минимума, несмотря на рост объемов экспорта.