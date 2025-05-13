Российский экспорт обвалился из-за падения цен на нефть

В первом квартале 2025 года экспорт товаров из России сократился до 94,9 млрд долл, что на 6,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы РФ.

При этом импорт остался почти неизменным - 63,1 млрд долл (+0,1%). Как следствие, сальдо внешней торговли уменьшилось на 17,8%, до 31,8 млрд долл.

Главная причина падения - более дешевая нефть. Согласно данным Минэкономразвития РФ, в 2024 году цена сорта Urals росла с 64,1 до 70,3 долл, тогда как в 2025 году - наоборот, снижалась с 67,7 до 59 долл за баррель. Из-за этого экспорт минеральной продукции, составляющей более половины российского экспорта, упал на 14,1%, до 55,4 млрд долл.

Существенно сократилась также продажа продовольствия и сельхозсырья - на 14%, до 9 млрд долл. Другие направления, напротив, показали рост: экспорт металлов - на 2,9% (14,2 млрд долл), химической продукции - на 23,4% (7,5 млрд долл), машин и оборудования - на 31,6% (5,4 млрд долл), древесины и бумаги - на 14,4% (2,6 млрд долл). Но компенсировать провал в энергетическом секторе они не смогли.

Падение зафиксировано по всем географическим направлениям. В страны Азии Россия экспортировала на 5,4% меньше - 72,2 млрд долл. В частности, Китай сократил закупки нефти на 14,7% - до 24,3 млн тонн. Поставки в Европу уменьшились на 9,4%, до 14,5 млрд долл.

В апреле ситуация ухудшилась еще больше: средняя цена Urals опустилась до 54,8 долл за баррель. Из-за этого правительство РФ снизило прогноз доходов от нефти и газа на 2,6 трлн руб. Соответствующие изменения в бюджет сейчас рассматривает Госдума.

Несмотря на потери в торговле, рубль неожиданно укрепился - со 102 до 85 руб/долл. По мнению Центробанка РФ, это могло быть связано с тем, что компании продают валюту для покрытия расходов или получения дохода от рублевых депозитов.

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Напомним:

Российские нефтяные доходы остаются на грани двухлетнего минимума, несмотря на рост объемов экспорта.