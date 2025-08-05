Нафтогазові доходи Росії в липні обвалилися майже на третину

Доходи російського бюджету від нафти і газу у липні впали на 28%.

Про це повідомив Мінфін Росії, передає The Moscow Times.

У липні 2025 року російський бюджет отримав 787,3 млрд рублів ($8,75 млрд) нафтово-газових доходів — це на 28% менше, ніж за аналогічний період торік. Причинами падіння стали зниження світових цін на нафту та зміцнення рубля.

Це вже третій місяць поспіль, коли падіння сягнуло приблизно 30%. Загалом за 7 місяців доходи зменшилися на 1,2 трлн рублів ($13,3 млрд) — до 5,52 трлн рублів ($61,3 млрд), що на 19% менше рік до року.

Особливо різко впали надходження від податку на видобуток корисних копалин (НДПІ) — на 38%, до 634,1 млрд рублів ($7,05 млрд). Із них 543,4 млрд ($6,04 млрд) — від нафтових компаній. Газові доходи впали більш ніж удвічі — лише 51,1 млрд рублів ($568 млн) за місяць (–53%).

Через це російська влада вже скоригувала план: замість 10,94 трлн рублів ($121,6 млрд) нафтово-газових доходів очікують лише 8,32 трлн ($92,4 млрд). Це призведе до подальших витрат із Фонду національного добробуту (ФНБ), резерви якого вже скоротились майже втричі — до 4 трлн рублів ($44,4 млрд).

Новим ударом для бюджету може стати 18-й пакет санкцій ЄС із гнучкою "стелею" цін: замість фіксованих $60 за барель вона складатиме 15% нижче ринкової ціни — тобто приблизно $47,6.

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Нагадаємо:

Державні нафтогазові доходи Росії впадуть у липні приблизно на 37% порівняно з тим же місяцем 2024 року до 680 мільярдів рублів (8,66 мільярда доларів) через дешевшу нафту і сильнішу національну валюту.

У квітні Росія заробила 13,2 млрд дол від експорту сирої нафти та нафтопродуктів — це найнижчий показник за майже два роки.

У першому кварталі 2025 року експорт товарів з Росії скоротився до 94,9 млрд дол, що на 6,8% менше, ніж за аналогічний період торік.

Російські нафтові доходи залишаються на межі дворічного мінімуму, попри зростання обсягів експорту.