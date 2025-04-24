Китай поставил США жесткое условие: "Хотите говорить - отмените пошлины"

Китай заявил, что США должны полностью отменить все односторонние тарифные меры, если они действительно заинтересованы в возобновлении торговых переговоров.

Об этом сообщает газета Financial Times.

В четверг в Пекине также заявили, что "пока не ведется никаких экономических или торговых переговоров между Китаем и США", несмотря на недавние сигналы смягчения позиции со стороны Вашингтона.

Министр финансов США Скотт Бессент на днях сказал, что торговая война "не является постоянной" и что "обе стороны должны снизить напряжение".

Представитель министерства торговли Китая Хэ Ядун отметил, что односторонние тарифные меры были инициированы США. Если США действительно хотят решить эту проблему, они должны полностью отменить все эти пошлины против Китая и искать решение через равноправный диалог.

Пекин настаивает, что именно США должны сделать первый шаг к деэскалации, чтобы избежать жесткого экономического разрыва между странами.

Китай продолжает говорить, что "дверь к переговорам открыта", но его требование, чтобы США первыми отменили пошлины, свидетельствует о более жесткой позиции Пекина.

На фоне эскалации, в этом месяце президент США Дональд Трамп ввел дополнительные пошлины на китайские товары в размере 145%, на что Китай ответил своими пошлинами в 125%. Бессент во вторник назвал это "эмбарго".

После этого Трамп начал смягчать некоторые меры - сделал исключения для смартфонов, полупроводников и электроники - и заявил, что США и Китай находятся в ежедневном контакте.

Во вторник он сказал, что пошлины "существенно уменьшатся", а соглашение будет заключено "достаточно быстро".

Однако в четверг Министерство иностранных дел Китая назвало подобные заявления "фейковыми новостями".

"Между Китаем и США не было никаких консультаций или переговоров по пошлинам, не говоря уже о достижении какого-либо соглашения", - сказал представитель министерства Го Цзякун.

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Напомним:

Президент США Дональд Трамп 3 апреля ввел 34-процентные пошлины на импорт из Китая в дополнение к 20%, которые он ввел ранее в этом году.

Впоследствии, Соединенные Штаты наложили на Китай пошлины в 104%, которые вступили в силу с 9 апреля.

С 10 апреля Китай ввел 34% пошлины на весь импорт из Соединенных Штатов Америки.

По состоянию на 10 апреля, ставка пошлин США на китайский импорт фактически составляла 145%.

11 апреля Китай увеличил пошлины на американские товары до 125% в ответ на действия Дональда Трампа.

23 апреля Трамп заявил, что пошлины на китайские товары будут существенно снижены, но не будут нулевыми.

Администрация Трампа рассматривает возможность снижения пошлин для Китая со 145% до 50-65%, чтобы облегчить напряжение в отношениях с Пекином.