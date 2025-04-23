США рассматривают возможность вдвое снизить пошлины для Китая – СМИ
Администрация Трампа рассматривает возможность снижения пошлин для Китая со 145% до 50-65%, чтобы снизить напряжение в отношениях с Пекином.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По словам источников, президент Трамп еще не принял окончательного решения, обсуждения продолжаются, и рассматривается несколько вариантов.
Один из чиновников администрации отметил, что Трамп не будет действовать односторонне - он хочет увидеть определенные шаги со стороны Китая в ответ на возможное смягчение пошлин.
Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что пошлины могут быть снижены до уровня примерно 50-65%.
Также рассматривается вариант многоуровневой системы, похожей на ту, что предложил Конгресс в конце прошлого года: 35% пошлины на товары, которые США не считают угрозой для национальной безопасности, и не менее 100% - на стратегически важные товары. Законопроект предусматривает постепенное введение таких пошлин в течение пяти лет.
"Президент Трамп четко дал понять: Китай должен заключить соглашение с США. Когда будет принято решение по пошлинам, оно поступит непосредственно от президента. Все остальное - лишь спекуляции", - заявил представитель Белого дома Куш Десай.
Во вторник Трамп сказал, что готов уменьшить пошлины на китайские товары, и что введенные им во время второго срока 145% пошлины будут снижены. "Но до нуля не опустятся", - добавил он. Это заявление было воспринято инвесторами с облегчением после недавних агрессивных шагов Белого дома.
В среду Китай заявил о готовности к торговым переговорам с США, но предупредил, что не будет вести переговоры под давлением и угрозами со стороны Вашингтона. По словам экспертов, консультирующих китайских чиновников, в Китае слова Трампа расценили как признак уступки.
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Напомним:
Президент США Дональд Трамп 3 апреля ввел 34-процентные пошлины на импорт из Китая в дополнение к 20%, которые он ввел ранее в этом году.
Впоследствии, Соединенные Штаты наложили на Китай пошлины в 104%, которые вступили в силу с 9 апреля.
С 10 апреля Китай ввел 34% пошлины на весь импорт из Соединенных Штатов Америки.
По состоянию на 10 апреля, ставка пошлин США на китайский импорт фактически составляла 145%.
11 апреля Китай увеличил пошлины на американские товары до 125% в ответ на действия Дональда Трампа.
23 апреля Трамп заявил, что пошлины на китайские товары будут существенно снижены, но не будут нулевыми.