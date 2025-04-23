США рассматривают возможность вдвое снизить пошлины для Китая – СМИ

Администрация Трампа рассматривает возможность снижения пошлин для Китая со 145% до 50-65%, чтобы снизить напряжение в отношениях с Пекином.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По словам источников, президент Трамп еще не принял окончательного решения, обсуждения продолжаются, и рассматривается несколько вариантов.

Один из чиновников администрации отметил, что Трамп не будет действовать односторонне - он хочет увидеть определенные шаги со стороны Китая в ответ на возможное смягчение пошлин.

Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что пошлины могут быть снижены до уровня примерно 50-65%.

Также рассматривается вариант многоуровневой системы, похожей на ту, что предложил Конгресс в конце прошлого года: 35% пошлины на товары, которые США не считают угрозой для национальной безопасности, и не менее 100% - на стратегически важные товары. Законопроект предусматривает постепенное введение таких пошлин в течение пяти лет.

"Президент Трамп четко дал понять: Китай должен заключить соглашение с США. Когда будет принято решение по пошлинам, оно поступит непосредственно от президента. Все остальное - лишь спекуляции", - заявил представитель Белого дома Куш Десай.

Во вторник Трамп сказал, что готов уменьшить пошлины на китайские товары, и что введенные им во время второго срока 145% пошлины будут снижены. "Но до нуля не опустятся", - добавил он. Это заявление было воспринято инвесторами с облегчением после недавних агрессивных шагов Белого дома.

В среду Китай заявил о готовности к торговым переговорам с США, но предупредил, что не будет вести переговоры под давлением и угрозами со стороны Вашингтона. По словам экспертов, консультирующих китайских чиновников, в Китае слова Трампа расценили как признак уступки.

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Напомним:

Президент США Дональд Трамп 3 апреля ввел 34-процентные пошлины на импорт из Китая в дополнение к 20%, которые он ввел ранее в этом году.

Впоследствии, Соединенные Штаты наложили на Китай пошлины в 104%, которые вступили в силу с 9 апреля.

С 10 апреля Китай ввел 34% пошлины на весь импорт из Соединенных Штатов Америки.

По состоянию на 10 апреля, ставка пошлин США на китайский импорт фактически составляла 145%.

11 апреля Китай увеличил пошлины на американские товары до 125% в ответ на действия Дональда Трампа.

23 апреля Трамп заявил, что пошлины на китайские товары будут существенно снижены, но не будут нулевыми.