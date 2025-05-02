"Проявите искренность": Пекин выдвинул условия США для начала таможенных переговоров

Пекин открыт к диалогу с Вашингтоном относительно пошлин президента США Дональда Трампа, но должен проявить "искренность" и быть готов к "исправлению ошибочных практик".

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Министерство коммерции Китая.

США обратились к Китаю с предложением провести переговоры по пошлинам Трампа на уровне 145%, и Пекин открыт к диалогу, заявили в министерстве.

"США должны быть готовы к действиям, направленным на "исправление ошибочных практик", и отменить односторонние пошлины", - говорится в заявлении министерства, где также отмечается, что Вашингтон должен проявить "искренность" в переговорах.

"В последнее время США неоднократно через соответствующие каналы передавали Китаю информацию о желании начать переговоры", - говорится в заявлении, добавляя, что Пекин "оценивает это".

В нем также отмечается: "Попытки использовать переговоры как повод для давления и шантажа не сработают".

Китай неоднократно отрицал, что стремится договориться с США об отмене пошлин, скорее делая ставку на то, что Вашингтон сделает первый шаг.

Решение Трампа ввести импортные пошлины в 145% именно против Китая пришлось на особенно сложный для Пекина период - страна борется с дефляцией, замедлением экономики и затяжным кризисом на рынке недвижимости.

Пекин выразил возмущение из-за пошлин, которые, по его мнению, являются проявлением издевательства и не смогут остановить рост второй по величине экономики мира.

Напомним:

Администрация Трампа рассматривает возможность снижения пошлин для Китая со 145% до 50-65%, чтобы облегчить напряжение в отношениях с Пекином.

Китай заявил, что США должны полностью отменить все односторонние тарифные меры, если они действительно заинтересованы в возобновлении торговых переговоров.

Китай рассматривает возможность освобождения части импорта из США от 125% пошлин и просит компании определить товары, которые могут подпадать под это освобождение.

Топ-чиновники Китая заявили, что страна может обойтись без импорта американской сельхозпродукции и энергоносителей, и пообещали достичь целевого показателя роста ВВП в 5%, несмотря на торговую войну с США.

Китай составил список товаров США, которые будут освобождены от 125% пошлины, и тайно сообщает об этом компаниям.