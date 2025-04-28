Китай сделал заявление к США: "обойдемся без вашей нефти и зерна"

Топ-чиновники Китая заявили, что страна может обойтись без импорта американской сельхозпродукции и энергоносителей, и пообещали достичь целевого показателя роста ВВП в 5% несмотря на торговую войну с США.

Об этом пишет газета Financial Times.

Заместитель председателя Государственного комитета по развитию и реформам Китая (государственного планового органа), Чжао Чэньсинь, сказал, что внутреннее производство сельхозпродукции и энергии, а также импорт из стран, кроме США, будет вполне достаточным для покрытия спроса.

"Даже если мы не будем покупать кормовые зерновые и масличные культуры из США, это почти не повлияет на обеспечение Китая зерном", - сказал Чжао.

Его комментарии прозвучали на пресс-конференции в понедельник, где ведущие китайские политики пытались успокоить общественность относительно состояния экономики и пообещали усилить поддержку, чтобы противостоять последствиям торговой войны, развязанной президентом США Дональдом Трампом.

Чжао отметил, что импорт американской сельхозпродукции "в основном касается кормовых культур, которые легко можно заменить", и добавил, что прекращение закупок американской нефти, газа и угля будет иметь лишь ограниченное влияние на энергоснабжение Китая.

Потерять китайский рынок было бы серьезным ударом для американских фермеров, которые в 2023 году экспортировали в Китай сельскохозяйственную продукцию примерно на 33 миллиарда долларов. Также США поставляли в Китай нефть, газ и уголь на сумму около 15 миллиардов долларов.

Ожидается, что Бразилия и Аргентина нарастят поставки в Китай. Доля США в импорте продуктов питания Китаем упала с 20,7% в 2016 году до 13,5% в 2023 году, тогда как доля Бразилии выросла с 17,2% до 25,2% за тот же период.

Несмотря на то, что администрация Трампа выражает заинтересованность в переговорах с Пекином, Китай проявляет мало желания договариваться и неоднократно опровергал заявления Вашингтона о якобы продолжающихся переговорах.

На прошлой неделе Китай заявил, что для начала переговоров США должны отменить свои тарифы.

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Напомним:

Президент США Дональд Трамп 3 апреля ввел 34-процентные пошлины на импорт из Китая в дополнение к 20%, которые он ввел ранее в этом году.

Впоследствии, Соединенные Штаты наложили на Китай пошлины в 104%, которые вступили в силу с 9 апреля.

С 10 апреля Китай ввел 34% пошлины на весь импорт из Соединенных Штатов Америки.

По состоянию на 10 апреля, ставка пошлин США на китайский импорт фактически составляла 145%.

11 апреля Китай увеличил пошлины на американские товары до 125% в ответ на действия Дональда Трампа.

23 апреля Трамп заявил, что пошлины на китайские товары будут существенно снижены, но не будут нулевыми.

Администрация Трампа рассматривает возможность снижения пошлин для Китая со 145% до 50-65%, чтобы облегчить напряжение в отношениях с Пекином.

Китай заявил, что США должны полностью отменить все односторонние тарифные меры, если они действительно заинтересованы в возобновлении торговых переговоров.

Китай рассматривает возможность освобождения части импорта из США от 125% пошлин и просит компании определить товары, которые могут подпадать под это освобождение.