Теплицы и клубника: как строит бизнес инстафермер из Херсонщины

Покинув тепличный комплекс в оккупации, фермер из Херсонщины не только вернулся к привычному ему бизнесу по построению теплиц и выращиванию овощей и ягод, но и начал собирать урожай в соцсетях.

В свой 31 год Владимир Рожко имеет более десяти лет опыта в тепличном бизнесе. Его дело выросло из небольшой теплицы на приусадебном участке родителей до 1 га. Бизнес пришлось оставить на оккупированной территории в Херсонской области.

После начала большой войны фермер заново начал аграрный бизнес на Криворожье. На четвертом году войны его предприятие ООО "Гринелевейшн" выращивает продукцию и устанавливает теплицы не только в Украине, но и в Молдове.

От редакции. Малый и средний бизнес формирует более половины экономики. Его представители не могут лоббировать собственные интересы, как это делает крупный бизнес, но они всегда приспосабливаются к условиям и находят новые пути для развития.

ЭП разделяет принципы, которыми руководствуются предприниматели в стремлении к росту, поэтому редакция делится их интересными историями. Эти истории - не о потрясающем успехе и большом состоянии. Эти истории о том, как влюбленные в свое дело украинцы развиваются, работают сами, дают работу другим и делятся опытом.

Выиграть лотерею с погодой

Амбассадор теплиц - так можно сказать о Рожко. Он убежден, что будущее - за таким типом выращивания. При нынешних климатических изменениях выращивание в открытом грунте все больше похоже на лотерею, в которую с фермерами играет погода.

Выигрывает ли при этом отечественная продукция по сравнению с более дешевым импортом, фермер объясняет на примере клубники, которую сейчас собирают в теплицах его компании. В начале мая его фирма продавала эту ягоду на оптовых рынках по 200-220 грн за кг, а рядом реализовывалась греческая по 170 грн за кг.

Впрочем, по словам предпринимателя, производители качественной продукции конкурируют с импортом несмотря на разницу цен. "Нам удается продавать продукцию по нашей цене, потому что наши ягоды качественнее, вкуснее. Когда цена сезонно опустится до 110-120 гривен за килограмм, тогда греческая клубника просто не будет импортироваться в Украину - невыгодно. И отечественная клубника снова немного подорожает", - объясняет фермер.

Клубника, которую выращивают в теплицах

Цены на овощи после сокращения поставок с Херсонщины высокие. "Выращивать овощи прибыльно, даже несмотря на то, что они нуждаются в отоплении. Этим начинают заниматься многие люди, в частности по грантовым программам. Каким бы ни был импорт, на овощи сейчас выгодные цены, если ты умеешь их выращивать", - говорит аграрий.

До большой войны он преимущественно выращивал томаты, клубнику и виноград. Фермер выбрал такое соотношение культур, чтобы собирать урожай несколько раз в год и иметь стабильный доход. Параллельно зарабатывал на установке теплиц для фермеров. Монтажем занимались три бригады и очередь на эту услугу была на полгода вперед.

Поскольку в теплице можно контролировать климат, этот бизнес-механизм казался отлаженным и способным работать при любых условиях. Однако началась большая война. Поселок Днепряны на Херсонщине, где были производственные мощности Рожка, оказался на линии фронта. "Все осталось там. Удалось вывезти только себя. Сейчас там все заминировано, часть теплиц сгорела", - с сожалением констатирует фермер.

Первый год большой войны Владимир и его семья провели в неопределенности. Надежда на окончание войны и возвращение на Херсонщину пока не осуществилась.

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В 2023 году начали возвращаться к работе, но уже на Криворожье, где живет один из партнеров Рожка. Набрали команду, арендовали цех и стали брать заказы на установку теплиц. Компания привлекла микрогрант на 250 тыс. грн для закупки оборудования, чего хватило лишь на 15% необходимого оборудования.

Постепенно докупали нужное. Сейчас на предпринимателя работают шесть человек. До войны команда, которая устанавливала теплицы, состояла из 14 работников.

Процесс сбора теплицы

Для поиска клиентов Владимир начал делиться опытом тепличного бизнеса в соцсетях. "У меня на странице в Instagram 44 тысячи подписчиков, в TikTok - 14 тысяч. Начали поступать запросы из Молдовы. Я приехал, познакомились, заключили первые сделки. Молдавские фермеры смотрят на украинский опыт, просматривают ролики наших фермеров, они пока немного позади", - объясняет он.

В Украине компания Рожка строит теплицы для фермеров из разных областей, но больше всего заказов поступает из Киевской и Одесской областей. Производство и установка оцинкованной теплицы на 500 кв. м стоит 320 тыс. грн, с отоплением - вдвое дороже. За месяц команда может возвести четыре-пять теплиц, если это заказы в разных точках страны, или восемь-десять, если в одной локации.

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"Рынок довольно конкурентный. Есть три-пять компаний, с которыми мы конкурируем, но работы хватает - у всех есть заказы", - отмечает глава агропредприятия.

У тепличного бизнеса нет сезонности. Можно построить теплицу зимой для выращивания редиса, за 40-50 дней собрать первый урожай и получить прибыль. Для ягод их обустраивают летом, а осенью устанавливают овощные теплицы.

Процесс посадки в теплице

Если не учитывать затрат на покупку участка, то теплица может окупиться за два года. Это зависит от ряда факторов. Например, счет за электроэнергию может отличаться в зависимости от региона, погоды и выбранной культуры. "Плюс опыт. Профессиональным фермерам проще избежать ошибок. Другие же только начинают, поэтому окупаемость и перспективы заработка существенно отличаются", - объясняет аграрий.

Томаты и клубника

За год затраты на бизнес Рожко по строительству теплиц окупились и направление стало прибыльным. Весной 2024 года его компания приобрела участок в Кривом Роге за 20 тыс. долл. и построила там полгектара собственных теплиц: одну - для томатов, две - для клубники, а также отдельную для рассады. Осенью получили первый урожай томатов, зимой выращивали укроп и шпинат, а сейчас идет сбор клубники.

К участку подвели воду из городского водопровода, но такой полив слишком дорогой. Кроме того, после подрыва россиянами Каховской ГЭС качество воды в регионе ухудшилось. Фермер планирует потратить 700-800 тыс. грн на собственную скважину глубиной более 150 м. Еще 600 тыс. грн и год времени ушли на подключение к участку электроэнергии.

Собранный урожай клубники

Спрос на клубнику всегда стабилен, говорит предприниматель, однако качество воды для нее критически важно. Поэтому пришлось разработать новые подходы к питанию растений. Сейчас собирают первый урожай клубники: за каждые два дня получают 100-200 кг. Томаты и огурцы более "лояльны" к воде с высоким содержанием солей и металлов.

Начинать с нуля фермерское хозяйство в новом регионе означает экспериментировать, поэтому осенью 2024 года предприниматель высадил для эксперимента три сорта томатов, чтобы найти наиболее подходящий для этой местности.

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"Лучше всего проявил себя сорт розового помидора "Пинк хит", а другие, хотя и позиционировались как высокоурожайные, для нашего региона не подошли. Сейчас в теплице растут 10 тысяч кустов и в июне ожидаем первый не экспериментальный, а обычный урожай", - заключает Рожко.

Кусты помидоров в теплицах

Предприятие планирует получить из теплицы на 400 кв. м 30-50 тонн премиальных томатов. Экспериментальный урожай осенью 2024 года принес 20 тонн помидоров.

Инстафермер

Рожко с ностальгией говорит о Херсонщине. До 2022 года ему в голову не приходило, насколько развитым было аграрное направление региона. Это понимание пришло только после переезда, когда начал работать в разных уголках Украины.

"В пределах Херсонской области мы имели "под рукой" все необходимое для выращивания. Не нужно было никуда ехать. Сейчас тот или иной препарат нужно искать по всей Украине. Это увеличивает расходы на логистику и требует времени", - говорит фермер.

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Рожка можно найти в нескольких социальных сетях. Обычный маркетинг он постепенно превратил в новый канал прибыли.

"Поставьте себя на мое место: у вас был бизнес, ради которого вы годами развивали комплекс теплиц, состояние: дом, хорошая машина, определенный уровень жизни. В один момент ничего не осталось. Надо было зарабатывать на жизнь. Я начал вести соцсети о том, что я знаю - об агробизнесе. Люди начали покупать обучение. Дальше мы начали строить теплицы - пошли клиенты", - объясняет Рожко.

Владимир Рожко

У фермера можно заказать услугу аграрного сопровождения за 16 тыс. грн в месяц. Она пользуется спросом, ведь в тепличном бизнесе много технических деталей.

"Недавно установили теплицу для 19-летнего парня и он заказал аграрное сопровождение. Я учу его выращивать клубнику. Обычно заказчикам от 30 до 50 лет. Иногда это те, кто раньше работал на открытом грунте и понял, что сейчас это уже экстремальные условия для выращивания", - отмечает аграрий.

Рожко утверждает, что информационным бизнесом занимается без посторонней помощи и воспринимает его как хобби. Впрочем, такое хобби расширяет аудиторию.

Все фото: Владимир Рожко