Аванс на "зраду": Украина отдала $770 миллионов за оружие, которого не получила

Украина перечислила $770 миллионов иностранным поставщикам оружия в качестве предоплаты, однако значительная часть этого оружия и боеприпасов так и не была доставлена.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на документы Министерства обороны Украины и внутренние материалы, которые попали в распоряжение издания.

Одним из показательных случаев стала история 28-летнего американца Таннера Кука из Аризоны - владельца маленького оружейного магазина на окраине Тусона.

В 2022 году компания Кука, OTL, получила контракт на 49 миллионов евро на поставку боеприпасов для украинской армии. Украина оплатила 17,1 миллиона евро аванса, но боеприпасы так и не были доставлены. Хотя украинская сторона выиграла арбитраж в Вене, деньги вернуть пока не удалось.

Согласно документам, которые оказались в распоряжении Financial Times, за три года войны Украина потеряла по меньшей мере 770 миллионов долларов, уплаченных авансом иностранным посредникам за вооружение, которое никогда не было доставлено.

Ситуацию усугубляют и внутренние коррупционные скандалы: несколько чиновников, ответственных за оборонные закупки, уже были уволены, некоторым предъявлены обвинения. Расследуются десятки контрактов, которые вызывают подозрения в злоупотреблениях.

В одном случае, по данным украинского суда, в апреле 2022 года государственная компания "Укрспецэкспорт" приобрела 120-мм минометы у продавцов из Судана, которые, как впоследствии выяснилось, имели тесные связи с ФСБ России и ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

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Напомним:

В период с 2019-2023 годов Украина стала крупнейшим импортером оружия в Европе, зато российский экспорт вооружений за аналогичный период сократился на 53%.