Путин "спрятался" от Стамбула – ЕС готовит удар по экономике РФ

Европейские страны готовятся к введению "карательных пошлин" против РФ после того, как лидер РФ Путин не появился на переговорах между Киевом и Москвой в Турции.

Об этом сообщает издание Politico.

В пятницу в столице Албании - Тиране - встретятся премьер Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, лидер немецких христианских демократов Фридрих Мерц, президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Они обсудят пути прекращения войны в Украине.

Как сообщили четыре европейских чиновника, разговор сосредоточится на существенном усилении санкций против Москвы. Все они говорили на условиях анонимности из-за чувствительности темы.

По словам двух чиновников , речь идет, в частности, о введении карательных пошлин на импорт из России. Хотя ЕС уже ввел немало санкций против России с 2022 года, полной торговой блокады до сих пор не было. Введение пошлин ранее обсуждалось как способ обойти сопротивление Венгрии новым санкциям.

В среду послы стран ЕС согласовали 17-й пакет санкций против России, который включает меры против около 200 судов так называемого "теневого флота" , используемых для обхода санкций на экспорт нефти и газа.

Один из чиновников ЕС сказал, что идею новых санкций вдохновил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, который предложил ввести 500-процентные пошлины на российский экспорт, если Путин не прекратит нападения на Украину.

"Мы берем за образец масштаб этого предложения", - добавил чиновник.

Напомним:

Президент Украины отправился в Анкару, ожидая прибытия хозяина Кремля Владимира Путина. Но пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин не поедет в Стамбул на переговоры с украинской делегацией.

Вместо этого РФ отправила делегацию низкого уровня во главе с помощником Путина Владимиром Мединским.

Несмотря на это, Зеленский решил отправить на переговоры в Стамбул украинскую делегацию во главе с министром обороны Рустемом Умеровым.

Зеленский заявил, что США и Турция будут посредниками на мирных переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле.

Переговоры делегаций Украины и России в Стамбуле начнутся в пятницу, 16 мая.