Суд закрыл дело о разделении 17 миллиардов Порошенко

Крыжопольский районный суд Винницкой области 16 мая закрыл производство по делу по иску Марины Порошенко к пятому президенту Украины Петру Порошенко о разделе имущества из-за отсутствия предмета спора. Защита супругов планирует обжаловать решение.

Об этом сообщает Общественное.

Во время заседания суд приобщил к материалам дела письмо от Министерства юстиции о санкциях, наложенных на Петра Порошенко.

"Содержание письма свидетельствует о возможных возражениях Минюста, которые формально таковыми не являются", - отметил адвокат Илья Новиков.

Он попросил суд не считать документ официальным возражением.

Адвокат Марины Порошенко настаивала, что ее клиентка имеет право на долю общего имущества, приобретенного в браке, поскольку не находится под санкциями.

В ответ Новиков предложил суду вынести решение уже на подготовительном заседании, ведь "ответчик не отрицает требований".

В то же время, судья Лариса Швец постановила закрыть производство из-за отсутствия предмета спора.

Также суд обязал Государственную казначейскую службу вернуть Марине Порошенко 15 640 грн судебного сбора.

Определение также содержит запрет повторно обращаться в суд с иском между теми же сторонами и по тому же предмету.

После заседания Илья Новиков заявил, что решение является юридически ошибочным.

"Судья постановила, что между Мариной и Петром Порошенко отсутствует предмет спора. Мы считаем это юридически неправильным. Предмет спора существует тогда, когда исковое заявление подано в соответствии с законом", - сказал он.

Новиков пояснил, что дело не касается ни сокрытия, ни переписывания имущества. Речь идет о том, что из-за санкций Петр Порошенко не имеет возможности передать Марине свою долю имущества, хотя она не находится под ограничениями. Именно с целью защиты этого права и был подан иск.

"Это не финал. У нас есть план В. Если не сработает - будет план С. Мы готовы защищаться дальше", - отметил адвокат.

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Напомним:

Жена бывшего президента Петра Порошенко Марина Порошенко обратилась в суд с иском о разделе с ним имущества.

Дело должно было рассматриваться по правилам общего искового производства, а не упрощенного, поскольку цена иска составляет 17,1 млрд грн.

Партии "Европейская солидарность" заявляла, что судебный иск Марины Порошенко о разделе имущества - это общая тактика защиты семьи Порошенко от попыток президента Владимира Зеленского заблокировать Петру Порошенко возможность финансировать помощь ВСУ и политическую деятельность.

Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии терроризму в рамках расследования дела о незаконных поставках угля с оккупированных территорий.