Черное золото в плюсах: цены на нефть держат темп вторую неделю подряд

Цены на нефть направлялись ко второму росту по итогам недели подряд, благодаря снижению напряжения в торговых отношениях между США и Китаем, но потенциальное возвращение иранской нефти на рынок ограничивало дальнейший рост цен.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть Brent опустились на 1 цент - до $64,52 за баррель, тогда как американская WTI подорожала на 2 цента - до $61,64.

В предыдущей сессии оба контракта упали более чем на 2% после распродаж, вызванных растущей вероятностью ядерной сделки с Ираном.

Президент Дональд Трамп заявил, что США приближаются к сделке с Ираном, и что Тегеран "якобы" согласился с ее условиями. В то же время источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что еще остаются нерешенные вопросы.

Аналитики ING в своей записке отметили, что снятие санкций в рамках ядерной сделки снизит риски по поставкам и позволит Ирану увеличить добычу примерно на 400 тысяч баррелей в сутки, а также привлечь новых покупателей своей нефти.

Несмотря на потенциальное давление со стороны предложения, Brent и WTI выросли на 1% на этой неделе - после скачка в начале недели. Рынки подбодрила новость о том, что США и Китай - крупнейшие в мире потребители нефти - договорились о 90-дневной паузе в торговой войне, во время которой обе стороны существенно снизят взаимные пошлины.

Аналитики BMI (подразделение Fitch Solutions) сохранили прогноз средней цены Brent на уровне $68 в 2025 году и $71 в 2026 году, что ниже по сравнению с $80 в 2024-м. Они объясняют это неопределенностью в торговой политике, которая влияет на перспективы цен.

"Хотя 90-дневный период затишья оставляет пространство для дальнейших шагов по снижению торговых барьеров, долгосрочная неопределенность в этой сфере ограничивает потенциал для роста цен", - отметили они в отчете.

Дополнительным фактором беспокойства для рынка стал ожидаемый избыток нефти.

Напомним:

15 мая нефть подешевела более чем на 2 долл из-за предположения о возможной ядерной сделке между США и Ираном, что может ослабить санкции и увеличить мировое предложение.