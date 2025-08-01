Главу БЭБ могут назначить на следующей неделе, но сначала полиграф - Свириденко
Решение о назначении нового руководителя Бюро экономической безопасности могут принять уже на следующей неделе.
Об этом сообщилапремьер-министр Юлия Свириденко.
По ее словам, конкурсная комиссия уже завершила работу, а правительство получило результаты дополнительных проверок кандидата.
Свириденко также отметила, что обсудила с кандидатом Александром Цивинским прохождение полиграфа, чтобы снять публичные сомнения относительно его добропорядочности.
"Рассчитываю, что уже на следующей неделе сможем принять соответствующее решение, которое позволит обновить работу БЭБ и будет значительным вкладом в положительную перезагрузку отношений между государством и бизнесом", - заявила премьер.
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Напомним:
Александр Цивинский, победитель конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ), заявил, что Служба безопасности Украины не обнаружила оснований для его неназначения.
На заседании правительство в очередной раз не утвердило избранного конкурсной комиссией по отбору главы Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александра Цывинского на должность главы Бюро.
Ранее сообщалось, что победителем в конкурсе на руководителя Бюро экономической безопасности стал детектив НАБУ Александр Цивинский.
24 июня конкурсная комиссия получила информацию от СБУ о рекомендации провести полиграф в отношении отдельных кандидатов, родственники которых, как указали в СБУ, имеют определенные связи с РФ, в том числе и Цивинский.
Впоследствии конкурсная комиссия передала премьер-министру Денису Шмыгалю представление относительно победителя конкурса по избранию председателя БЭБ Александра Цывинского.
Но Кабмин не утвердил Александра Цывинского на должности руководителя Бюро экономической безопасности Украины.