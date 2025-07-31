Цывинский: СБУ не нашла причин для блокирования моего назначения в БЭБ

Александр Цивинский, победитель конкурса на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ), заявил, что Служба безопасности Украины не обнаружила оснований для его неназначения.

Об этом он сообщил в заявлении, ссылаясь на официальный ответ СБУ на его запрос.

"Никакого запроса со стороны Кабмина относительно моей кандидатуры в СБУ не поступало. Вся проверка происходила исключительно по обращению председателя конкурсной комиссии Лауры Стефан", - отметил Цывинский.

По его словам, письмо СБУ, на которое ссылался Кабинет Министров, было датировано 30 июня - уже после завершения конкурса и передачи документов в правительство. Этот документ был уничтожен после его возвращения из КМУ, а другого экземпляра не существует. В то же время официальных предостережений относительно безопасности от Службы безопасности Украины не поступало.

Цивинский отметил, что все этапы конкурса пройдены, документы поданы, и решение конкурсной комиссии принято единогласно в его пользу. Поэтому он призвал Кабинет Министров выполнить свои обязательства и завершить процесс назначения.

"Государственная организация, которая должна защищать экономику, должна начинаться не с маневров, а с принципов", - написал Цивинский.

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Напомним:

На заседании правительство в очередной раз не утвердило избранного конкурсной комиссией по отбору главы Бюро экономической безопасности (БЭБ) Александра Цивинского на должность главы Бюро.

Ранее сообщалось, что победителем в конкурсе на руководителя Бюро экономической безопасности стал детектив НАБУ Александр Цивинский.

24 июня конкурсная комиссия получила информацию от СБУ о рекомендации провести полиграф в отношении отдельных кандидатов, родственники которых, как указали в СБУ, имеют определенные связи с РФ, в том числе и Цивинский.

Впоследствии конкурсная комиссия передала премьер-министру Денису Шмыгалю представление относительно победителя конкурса по избранию председателя БЭБ Александра Цывинского.

Но Кабмин не утвердил Александра Цывинского на должности руководителя Бюро экономической безопасности Украины.