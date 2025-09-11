Триллион под наблюдением. Со злоупотреблениями при покупке оружия будет бороться Нацбанк

НБУ начал противодействовать злоупотреблениям в сфере закупки оружия, на которое в 2025 году планируют потратить более 1 трлн грн. Как это повлияет на банки и оборонные компании?

"Разоблачена масштабная коррупционная схема при закупке БПЛА и средств РЭБ", "НАБУ разоблачила коррупционную схему в сфере обороны, из-за которой государство потеряло 246 млн грн", "СБУ совместно с БЭБ разоблачили схему по присвоению почти 4 млн грн бюджетных средств директором одного из оборонных предприятий".

Это лишь несколько заголовков последних новостей. Громкие скандалы вокруг оборонных закупок разворачиваются чуть ли не каждую неделю. Это и неудивительно: только в 2025 году государство планирует выделить на сектор 1 трлн грн. При этом такие заказы покрыты государственной тайной. Из соображений безопасности власть скрывает даже информацию о компаниях, у которых покупает оружие, и об их руководителях и владельцах.

Противодействовать злоупотреблениям в этой сфере непросто. С одной стороны, правоохранители должны останавливать преступные действия, устанавливать виновных и возвращать награбленное государству, а с другой - не парализовать работу оборонных предприятий, чтобы они могли дальше производить необходимое для выживания страны вооружение.

Пока антикоррупционные и правоохранительные органы ищут баланс в работе с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, в надзоре за этой сферой неожиданно появился новый игрок - Национальный банк. Что он будет делать?

"Недопустимая ситуация"

12 августа НБУ разослал банкам "Разъяснения и рекомендации по осуществлению банками мероприятий в сфере финансового мониторинга и валютного надзора". Это письмо содержало не только разъяснения и рекомендации, но и новые требования по порядку работы банков с клиентами ОПК, за нарушение которого регулятор пригрозил наказанием.

В своем письме НБУ сообщил, что в ходе проверок он выявил нарушения в работе банков с предприятиями ОПК, которые выполняют государственный заказ.

"Нацбанк выявил многочисленные случаи неосуществления банками надлежащего анализа таких клиентов (предприятий, работающих в сфере ОПК и выполняющих государственные заказы - ЭП) и их финансовых операций, в частности в части выявления всех присущих критериев риска, в том числе критериев компаний-оболочек, и осуществления надлежащей оценки рисков, выявленных индикаторов подозрительности финансовых операций, в частности в случае получения или выявления негативной информации", - говорилось в письме.

Регулятор отмечает, что банки при проведении операций таких клиентов не проверяли их документы и документы контрагентов, как того требует законодательство о финансовом мониторинге, а впоследствии в отношении таких клиентов возбуждались уголовные дела и начинались расследования по поводу завышения или несоответствия цен и перевода средств компаниям-оболочкам.

Эти нарушения возникают в частности из-за зарегулированности государственных оборонных закупок. Сейчас компании-производители имеют определенные рыночные стимулы (могут получать прибыль), однако государство жестко ограничивает их рентабельность. Например, для производителей дронов она не должна превышать 25%.

Для проверки соблюдения этих ограничений производитель должен предоставить информацию о себестоимости оружия, которое заказывает Минобороны или другое ведомство, в частности цены на все компоненты. Однако иногда компаниям недостаточно установленного государством уровня рентабельности, поэтому они начинают манипулировать данными. Например, отчитываются, что определенные компоненты стоят дороже, чем на самом деле.

НБУ считает, что банки, которые обслуживают компании ОПК, должны выявлять эти злоупотребления, ведь этого от них требует законодательство о финансовом мониторинге. Однако финансовые учреждения этого не делают.

"Нацбанк отмечает, что ситуация с ненадлежащим выполнением банками функций субъекта первичного финансового мониторинга и агента валютного надзора в отношении финансовых операций по закупке товаров военного и оборонного назначения является недопустимой и делает невозможным оперативное получение специально уполномоченным органом информации о подозрительных операциях или деятельности с целью выполнения мероприятий, определенных законодательством", - сказано в письме НБУ.

Гостайна и как с ней работать

Перед тем, как НБУ разослал рекомендации по работе с компаниями ОПК, он успел наказать несколько учреждений за нарушение финансового мониторинга. Речь идет о семи-восьми банках преимущественно небольших размеров, сообщил ЭП собеседник в регуляторе. "Они либо не контролировали завышение цен, либо не контролировали возможности другого поставщика выполнять свои обязательства", - пояснил он.

По его словам, размер штрафа, который НБУ наложил на эти банки, был равен размеру комиссии за проведенные операции. В то же время в сообщениях регулятора о причастности наложенных им штрафов на банки к работе этих учреждений с ОПК речь не шла.

Почему банки нарушали требования законодательства о финансовом мониторинге? Дело в том, что большинство заказов, которые выполняют оборонные компании, засекречены. Информация о них может быть под грифами "Для служебного пользования" (ДСП) или "Государственная тайна". Поэтому в некоторых случаях банки просто не запрашивали необходимые данные, пропуская платежи, которые могли нанести государству ущерб.

Письмо регулятора установило новые правила работы банков с секретной информацией. В зависимости от уровня засекреченности алгоритм действий банков и требования к ним различаются.

ДСП. Оборонные компании, обслуживающиеся в банке, должны предоставлять ему всю информацию, даже если она под грифом ДСП, считает НБУ. Там разъясняют, что все данные, которые банк получает от клиентов во время финансового мониторинга, уже имеют ограниченный доступ и защищены банковской тайной. Следовательно, клиенты не должны иметь возражений относительно предоставления этих данных по требованию финансового учреждения.

Речь может идти и об информации о ценах в контрактах, и о спецификациях оружия или контрагентов, с которыми сотрудничает клиент, и о других необходимых банку данных. "При отправке клиентам запросов на получение информации банку следует обратить внимание таких клиентов на то, что полученная информация... будет считаться банковской тайной, сохранение которой... является обязанностью банка", - разъясняет регулятор.

Государственная тайна. Если контракт клиента банка касается государственной тайны, то простыми разъяснениями не обойтись. В НБУ говорят, что для работы с такими компаниями банк должен соответствовать требованиям законодательства о государственной тайне.

Учреждение, которое хочет работать с такими клиентами, должно иметь спецотдел: режимно-секретный орган или специального уполномоченного работника по работе с гостайной. Этот отдел или работник должны подчиняться председателю банка. Для создания такого отдела необходимо получить разрешение у Службы безопасности Украины. Впоследствии банк должен согласовывать с СБУ реорганизации или ликвидацию такого отдела.

Регулятор считает, что клиенты должны предупреждать банки о проведении операций, которые могут касаться государственной тайны. Банки, которые не имеют доступа к гостайне, должны разорвать отношения с такими клиентами.

При этом в НБУ намекают, что будут пристально следить за выполнением своих рекомендаций и будут наказывать нарушителей. "Сообщаем, что принятые банками меры по результатам обработки указанных рекомендаций будут оцениваться Национальным банком при осуществлении надзора", - добавили в НБУ.

Что дальше

Изложенные в письме требования Нацбанка обязывают финансовые учреждения усилить внимание к операциям своих клиентов, которые работают в сфере ОПК. В частности, регулятор ожидает, что банки будут анализировать:

участников таких финансовых операций;

документы, на основании которых такие операции осуществляются (в частности, договоры и спецификации оружия и его компонентов, которые закупаются), сопоставлять условия контрактов о покупке компонентов, которые заключают их клиенты с другими компаниями, с условиями контракта о госзаказе, проверять соблюдение участниками финансовых операций условий этих договоров;

активы клиентов для организации закупок по государственным контрактам;

контрагентов клиентов, в частности нерезидентов, на наличие признаков того, что это может быть компания-оболочка.

Делать такой анализ смогут не все, ведь далеко не каждый банк имеет доступ к государственной тайне. По словам собеседника ЭП в Нацбанке, режимно-секретные органы имеют только восемь банков. Это означает, что остальные должны были бы разорвать отношения с компаниями ОПК, которые выполняют госзаказы и работают с гостайной.

Хотя новые разъяснения Нацбанка действуют уже месяц, ЭП не удалось выявить компании ОПК, с которыми банки могли заблаговременно разорвать отношения. Вероятно, это связано с тем, что значительная часть оборонных компаний работает с государственными банками, которые имеют режимно-секретные органы и могут работать с государственной тайной.

Письмо НБУ сужает для оборонных компаний выбор банка, концентрируя их на нескольких крупных учреждениях. Государству такое решение может принести уменьшение злоупотреблений в сфере оборонных закупок, ведь теперь они оказались под пристальным наблюдением финмониторинга банков. Для самих учреждений это возможность занять оборонную нишу, нарабатывать в ней экспертизу, предоставляя клиентам ОПК лучшие услуги.

Однако пойдет ли такое перераспределение рынка и сужение конкуренции в пользу компании? Из-за письма НБУ в конкуренции за обслуживание некоторых из них не сможет принять участие, например, крупнейший банк страны – Приватбанк, ведь его глава, Микаэль Беркнер – иностранец. Правда, по словам собеседников ЭП в Нацбанке, Приват все еще может обслуживать те компании, которые не работают с гостайной.