Как обойти валютные ограничения с помощью государственного долга: рецепт от "Киевстара", Kernel и ICU

Компании, которые хотят приобрести иностранную валюту в обход ограничений Национального банка, научились использовать для этого облигации украинского правительства. Как именно работает схема и есть ли будущее у валютных ОВГЗ?

После начала большой войны в Украине ввели жесткие ограничения на вывод капитала и покупку валюты. Такая политика Национального банка, в конце концов, оправдалась: даже в условиях военной неопределенности финансовая система остается относительно стабильной и доверие к гривне сохраняется.

Однако эти ограничения нравятся не всем, поэтому украинцы придумывают все новые и новые способы их обхода. Так, лазейки или несогласованности в законодательстве превратились в возможности, которые отдельные финансовые компании поставили "на поток".

ЭП уже описывала способ вывода капитала за границу в обход ограничений НБУ с помощью облигаций правительства США. Наряду с этой схемой существует и другая, которая помогает крупному бизнесу покупать валюту в обход ограничений - на этот раз с помощью облигаций правительства Украины.

Существовать этой схеме осталось недолго: под давлением НБУ и Международного валютного фонда (МВФ) регулятор фондового рынка собирается остановить ее функционирование в конце июня 2025 года. Хотя промедление с принятием соответствующего решения, вероятно, будет стоить должности его руководителю.

Как работает схема

Текущие ограничения Национального банка запрещают компаниям покупать иностранную валюту, если они не проводят внешнеэкономической деятельности, в частности не импортируют товары и услуги в Украину. Однако часто бизнесу, как и обычным гражданам, хочется приобрести валюту несмотря на отсутствие импортных контрактов - банально для того, чтобы застраховаться от валютных рисков и диверсифицировать свои активы.

Такой спрос на валюту стал драйвером схемы, помогающей обойти ограничения Нацбанка. В ее основе лежат облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированные в евро и долларах.

Работает это так: экспортер, получивший валютную выручку, вместо того, чтобы продать ее на межбанковском рынке через свой банк, решает купить за нее валютные ОВГЗ, по которым вскоре должно состояться погашение.

После этого такой экспортер продает эти ОВГЗ на внебиржевом рынке за гривну. Однако, в таких сделках используется несколько более высокий, чем на межбанковском рынке, курс. По словам собеседников ЭП, знакомых с организацией таких схем, разница между курсами может достигать 30-50 копеек за каждый доллар или евро.

Эти валютные облигации покупают небанковские финансовые компании, которые имеют брокерские лицензии (как правило, на баланс инвестиционных фондов). В дальнейшем они перепродают валютные ОВГЗ за гривну субъектам, которые стремятся купить иностранную валюту в обход ограничений Нацбанка. Эта продажа так же происходит вне биржи.

Когда приходит время погашения ОВГЗ, эти субъекты - как правило, крупные компании, однако в отдельных случаях и физические лица - получают деньги от Министерства финансов в валюте, в которой были выпущены облигации.

Как следствие, существование схемы имеет сразу несколько последствий. Во-первых, экспортеры продают валютную выручку с помощью ОВГЗ по более высокому, чем рыночный, курсу. Повышенный курс объясняется высоким спросом на операции по обходу ограничений и готовностью посредников переплачивать, чтобы воплотить схему в жизнь.

Во-вторых, из-за желания экспортеров дополнительно заработать на продаже валютных ОВГЗ, уменьшается предложение долларов и евро на межбанковском рынке. В-третьих, компании, которые в условиях текущих ограничений не могли бы купить валюту, обходят этот запрет, а финансовые посредники зарабатывают на операциях по перепродаже ОВГЗ.

Поэтому все участники схемы от нее выигрывают. Все, кроме Национального банка и золото-валютных резервов Украины.

"И хотя при проведении указанных операций вывода валюты за пределы Украины не происходит, это уменьшает предложение иностранной валюты на валютном рынке из-за избежания продажи экспортной выручки и усиливает давление на международные резервы", — пояснили ЭП в НБУ.

Кто участники

По данным Национального банка, среднемесячные объемы всех сделок по купли-продажи валютных ОВГЗ в 2025 году составили 486 млн долл. и 196 млн евро соответственно. Если по долларовым ОВГЗ эта цифра в последние годы была стабильной, то объем операций с ОВГЗ, номинированными в евро, в этом году вырос более чем в три раза - с 58 млн евро в 2024 году.

НБУ не стал называть, во сколько он оценивает потенциальные объемы операций с ОВГЗ, целью которых может быть именно обход валютных ограничений. Собеседники ЭП в регуляторе оценивали стоимость таких схем для валютного рынка в 150 млн долл. в месяц. То есть именно столько Нацбанк продает дополнительно на межбанковском рынке, чтобы поддерживать курсовую стабильность.

В то же время в распоряжении редакции ЭП есть данные об объемах внебиржевой торговли валютными ОВГЗ (всего 15 выпусков) за гривны в январе-апреле 2025 года, а также информация о компаниях, которые покупали и продавали эти ценные бумаги, обходя ограничения НБУ. Исходя из этих данных, за первые четыре месяца года объем внебиржевых операций по купли-продажи валютных ОВГЗ за гривну составил 62,7 млрд грн (в эквиваленте).

Среди компаний, которые участвовали в схемах с валютными ОВГЗ, есть довольно известные имена. В частности, "МХП", "Киевстар", "Кернел" и другие. Пользуясь этими данными, ЭП может воспроизвести движение средств по операциям по купли-продажи нескольких видов облигаций.

Например, крупнейшими покупателями долларовой облигации с датой погашения 31 июля 2025 года, были компании "Катеринопольский элеватор", "Мироновская птицефабрика, "Винницкая Птицефабрика", "МХП" (все входят в группу "МХП" Юрия Косюка), "Сантрейд", "Кернел трейд" (Андрея Веревского) и "Укролия".

Все эти компании - экспортеры, которые купили облигации за иностранную валюту, однако затем продали их на внебиржевом рынке за гривну, вероятно, по завышенному курсу финансовым посредникам.

Впоследствии уже эти финансовые посредники перепродали долларовые облигации за гривну другим компаниям. Больше всего купили "Водафон" - на 1,7 млрд грн, "Украинская автомобильная корпорация" (экс-депутата от "БЮТ" и "Партии регионов" Тариэла Васадзе) - на 426,36 млн грн, "Выгодная покупка" (сеть "Аврора") - на 221 млн грн и двое физических лиц - на 598 млн грн и 171 млн грн соответственно.

В конце июля, когда придет время погашения облигаций, компании и граждане, купившие их за гривну, получат от Министерства финансов доллары, обойдя ограничения Нацбанка.

Другой пример касается ОВГЗ, номинированной в евро, погашение которой состоялось 13 марта этого года. Среди экспортеров, которые приобрели больше всего таких облигаций за иностранную валюту, компании "Кернел трейд", "Винницкая птицефабрика", "Элеватор строй инвест", а также компании семьи Петра Порошенко: "Продовольственная компания Подолье" и "Интерпостач Украина".

Среди крупнейших компаний, которые обошли валютные ограничения НБУ благодаря этой облигации, "Киевстар" (приобрел всего на 4,57 млрд грн), "Карлсберг" (на 455,2 млн грн), "Розетка" (на 360,3 млн грн) и "Вестерн Рент Компани", принадлежащая семье депутата Игоря Палицы (на 346,9 млн грн).

За первые четыре месяца крупнейшими финансовыми компаниями, которые перепродавали валютные ОВГЗ и таким образом могли помочь обойти ограничения Нацбанка, были "Инвестиционный капитал Украина" (ICU), "Профи-Т Ценные Бумаги", "БТС Брокер", "Конкорд Кэпитал" и "Доминанта трейд".

Небанковские финансовые посредники, которые продают валютные ОВГЗ за гривну Инфографика:

На лидера этого рейтинга - группу ICU - приходится почти половина всех операций по продаже валютных облигаций за гривну, которые проводились вне биржи в первые четыре месяца этого года.

В ответ на запрос ЭП в группе ICU подтвердили, что предоставляют услуги по продаже валютных ОВГЗ за гривну, однако отказались называть размер комиссии за эти услуги. В случае, если такие операции запретят в будущем, компания будет выполнять это решение."ICU будет строго придерживаться положений действующих нормативных актов регуляторов, как и всегда это делает в своей деятельности", — добавили там.

Ранее Нацбанк подозревал ICU и "Доминанта Трейд" в организации другой схемы - по выводу капитала за пределы Украины с помощью облигаций США. Тогда регулятор даже разослал украинским банкам письма с предупреждениями о рисках сотрудничества с этими фирмами.

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В конце концов, схему по выводу капитала за пределы Украины с помощью американских трежерис удалось остановить решением Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Аналогичное решение по работе схемы с валютными ОВГЗ комиссия должна принять уже в ближайшее время.

Конец эпохи валютных облигаций

Национальный банк запретил банкам продавать валютные облигации за гривну еще в марте 2022 года. Однако запретить проводить такие операции небанковским компаниям там не могут, поскольку их деятельность регулирует НКЦБФР.

"НБУ неоднократно обращался к НКЦБФР с предложениями исключить подобные операции", — сообщили в пресс-службе Нацбанка. В конце концов, такое требование перекочевало из межведомственных документов в меморандум с МВФ.

"Она там появилась еще в 2023 году, но изначально формулировка была общей: "согласовать меры валютного контроля операций с ценными бумагами с операциями в банковской системе". С каждым последующим пересмотром формулировка становилась конкретнее.

В феврале 2025 года появилось совсем прямое требование - ограничить внебиржевые операции на вторичном рынке для небанков и их выполнение только через Расчетный центр. Его выполнение уже несколько раз срывалось по срокам", — сообщил ЭП собеседник, участвовавший в переговорах с МВФ.

По его словам, из-за этого, а также других накопившихся вопросов (невозврат средств клиентам "Фридом финанс Украина", потенциальный конфликт интересов и промедление с проведением проверки членов комиссии) глава НКЦБФР Руслан Магомедов может остаться без должности. Сейчас в Офисе президента активно ищут ему замену. Эту же информацию подтверждают еще несколько собеседников ЭП в финансовых регуляторах.

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10 июня НКЦБФР провела открытое обсуждение проекта решения, которое запрещает внебиржевые операции небанков с валютными ОВГЗ за гривну. В случае его принятия уже с 30 июня обходить валютные ограничения Нацбанка с помощью облигаций правительства станет невозможно.

Со временем в прошлое уйдут и сами валютные облигации. Как сообщил ЭП собеседник в Министерстве финансов, ведомство планирует постепенно отказаться от заимствований в валюте на внутреннем долговом рынке. "Сейчас у нас где-то три миллиарда долларов внутреннего валютного долга. Мы хотим ежегодно уменьшать этот показатель на миллиард и в 2028 году прийти к тому, чтобы их не было вообще", — рассказал он.

Одним из оснований принятия такого решения в Минфине назвали именно промедление НКЦБФР в борьбе с использованием ОВГЗ для обхода валютных ограничений. Однако это не единственная причина.

В правительстве считают внутренние облигации, номинированные в долларах и евро, "наследием эпохи Януковича". "Мы должны были отказаться от них еще в 2022 году", — отметил собеседник в Минфине и добавил, что валютные ОВГЗ будут отходить в небытие постепенно прежде всего потому, что они, а не гривневые, пользуются повышенным спросом среди граждан.