В Украине снова легализуют криптовалюту. Как государство будет регулировать этот рынок и какими будут налоги?

Верховная Рада определилась, как будут облагаться налогами операции с криптовалютой. Однако окончательную легализацию рынка виртуальных активов могут снова отложить, в частности из-за неопределенности относительно того, кто будет его регулировать.

Если бы попытки властей легализовать криптовалюту захотели экранизировать, то получился бы не фильм, а сериал, разбитый на несколько сезонов. С первых попыток на законодательном уровне определить, что такое виртуальные активы и как с ними обращаться, прошло уже четыре года, однако этот многомиллиардный рынок до сих пор работает в тени.

Уже вскоре Верховная Рада может сделать еще один шаг в направлении легализации: важный, но не окончательный. На первое чтение вынесут законопроект, который должен определить правила налогообложения операций с криптоактивами. Этот документ - ключевое условие легализации всего рынка, вокруг которого шли самые большие дебаты.

Однако до окончательной легализации еще очень далеко. Представители профильного комитета признают: ко второму чтению законопроект будет проходить не один круг дополнительных дебатов и консультаций, по итогам которых окончательный текст закона может измениться. Хотя, вероятно, основное мнение законодателей останется без изменений.

Как депутаты предлагают облагать налогами криптоактивы и кто будет регулировать рынок?

Рынок без регулятора

Основной закон, который будет регулировать криптовалюты - "О виртуальных активах", принимали дважды. В сентябре 2021 года за него проголосовали, но президент Владимир Зеленский наложил вето и направил на доработку депутатам со своими предложениями. Второй раз парламент поддержал уже доработанный законопроект в феврале 2022 года, незадолго до начала большой войны.

Чтобы этот закон заработал, депутатам необходимо было принять еще один, который будет определять порядок налогообложения операций с виртуальными активами. Именно этот законопроект Верховная Рада должна принять в первом чтении.

Документ запланировано рассмотреть до конца августа. Проект устанавливает правила налогообложения криптоактивов и вносит изменения в ряд других законов. В частности - уточняет правила эмиссии виртуальных активов и условия их допуска на рынок.

Законопроект разделяет криптоактивы на три категории: те, стоимость которых привязана к определенным активам (например, акциям); те, стоимость которых привязана к определенным валютам (например, USDT); все остальные криптоактивы.

К первым двум категориям установят требования к резервированию активов или валют, к которым привязывается стоимость соответствующих токенов. Для выпуска виртуальных активов последней категории необходимо будет зарегистрировать специальную "белую книгу", в которой будет содержаться подробная информация об активе и его эмитенте.

Следить за достаточностью резервов, которые обеспечивают устойчивую стоимость токенов, или допускать к торгам другие виртуальные активы должен будет регулятор крипторынка. Парадокс в том, что ни закон "О виртуальных активах", ни предложенная редакция законопроекта не дают ответа на вопрос, кто им будет.

Дебаты вокруг этого идут несколько лет. В ноябре 2023 года презентовали два законопроекта, которые отражали разные взгляды на этот вопрос.

Первый предлагал сделать регулятором Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку. Он следовал евросоюзовским практикам регулирования рынков виртуальных активов и был жестким в вопросах налогообложения операций с ними.

Второй предлагал сделать регулятором рынка Министерство цифровой трансформации, которое его разрабатывало. Этот документ считался либеральным, в частности предлагал провести налоговую амнистию для владельцев криптоактивов, против чего категорически выступали в Международном валютном фонде.

В конце концов, отказались от обоих проектов. Вместо этого депутаты разработали компромиссный документ, но вопрос о регулировании рынка оставили без четкого ответа. Сейчас предлагается возложить эти обязанности на Национальный банк или на другой регулятор (вероятно, НКЦБФР), который определит Кабинет министров.

Окончательное принятие законопроекта должно вывести из тени криптоотрасль. Документ обязывает регистрировать в Украине все компании - биржи или другие посредники, которые предоставляют услуги, связанные с виртуальными активами. Такие компании должны будут стать на учет в налоговой и подавать в нее отчетность об операциях своих клиентов.

"Владельцы таких компаний должны проходить процедуру авторизации перед тем как предоставлять услуги, подавать ежегодную отчетность, подтверждать прозрачность деятельности и придерживаться четких требований по корпоративному управлению", - отмечает партнер практики технологий и инвестиций "Юскутум" Петр Билык.

За нарушение этих норм государство будет наказывать штрафами. За отсутствие регистрации - 20 минимальных зарплат (сейчас 160 тыс. грн), за непредставление сведений об операциях клиентов - 100 минимальных зарплат (800 тыс. грн), за несвоевременное представление - пол минимальной зарплаты (4 тыс. грн) за каждый день просрочки, но не более 100 минимальных зарплат. В переходный период штрафы будут меньше: в первый год действия закона (2026-й) - 10% от установленных сумм, в 2027-2029 годах - 25%.

Законопроект определяет, что криптоактивы и после их легализации не станут платежным средством в Украине. Эту роль будет выполнять гривна. Такую оговорку не раз выдвигал Нацбанк. В целом же операции с виртуальными активами предлагается регулировать и облагать налогами почти так же, как операции с ценными бумагами.

Налоги с "крипты"

Депутатский законопроект не устанавливает никаких преференций для операций с виртуальными активами: с них необходимо будет уплатить такие же налоги, как и с любых других доходов. Как это будет работать?

Для юридических лиц доходы от операций с криптоактивами будут частью общих доходов компании, которые будут включаться в расчет прибыли. С прибыли предприятия уплачивают 18% налога. При этом вводятся новые налоговые разницы для корректировки финансового результата (по аналогии с налогообложением прибыли от операций с ценными бумагами).

Операции с виртуальными активами освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Исключение - продажа и обмен NFT, а также операции с виртуальными активами, которые удостоверяют право требовать передачи имущества или предоставления услуги.

Законопроект запрещает заниматься операциями с виртуальными активами субъектам, которые используют упрощенную систему налогообложения.

Для физических лиц операции с виртуальными активами будут облагаться налогом на доходы физлиц (НДФЛ) по ставке 18% и военным сбором (5%). Налогообложению будут подлежать только операции по продаже криптоактивов за фиатные (традиционные) деньги. То есть обмен одних токенов на другие облагаться налогом не будет.

Еще один важный момент: облагаться налогом будет только положительный результат операций с виртуальными активами. То есть если лицо купило токен за одну цену, а потом продало за более высокую и получило прибыль, то налоги нужно платить только с суммы такой прибыли, а не с суммы доходов. Если же лицо терпит убытки, то налоги платить не нужно. Более того, сумму таких убытков можно переносить на следующий год, уменьшая на их сумму полученную прибыль до налогообложения.

"При расчете финансового результата от продажи виртуальных активов, как и в случае с другими инвестиционными активами, необходимо учитывать курсовые разницы (при их наличии). Учитывая колебания курса гривны, на практике это может приводить к ситуациям, когда налогоплательщики получают инвестиционную прибыль в гривне даже по убыточным (в валюте) операциям купли-продажи виртуальных активов", - отмечают в аудиторской компании Ernst&Young.

Также законодатели решили освободить от необходимости платить налоги с прибыли от торговли криптоактивами, размер которой не превышает минимальную зарплату.

Все операции с виртуальными активами необходимо будет учитывать самостоятельно и отдельно от других доходов, имея подтверждение покупки и продажи активов.

По итогам каждого года нужно будет подавать налоговую декларацию о доходах (до 1 мая года, следующего за отчетным). В этой декларации необходимо будет указать сумму заработанных средств и самостоятельно вычислить из нее НДФЛ и военный сбор. Заплатить эти налоги необходимо до 1 августа.

В случае окончательного принятия закон вступит в силу с 1 января 2026 года, поэтому первую декларацию о доходах от торговли криптовалютой необходимо подавать в 2027-м. В первый год легализации криптоактивов депутаты предлагают установить льготную ставку НДФЛ 5% для налогообложения операций с активами, приобретенными до вступления в силу закона. Обязанность уплатить 5% военного сбора останется.

Сколько бюджет может получить от налогообложения операций с виртуальными активами? В 2023 году сервис Chainalisys называл Украину одним из крупнейших рынков криптоактивов Восточной Европы с ежегодными многомиллиардными оборотами. Если бы рынок легализовали в 2021 году, то потенциальные налоговые поступления от налогообложения криптокомпаний и граждан могли бы превысить 14 млрд грн к 2024 году, считает глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Что еще есть в законопроекте

Кроме правок в Налоговый кодекс, законопроект вносит изменения в ряд других законов, регулируя правоотношения вокруг операций с виртуальными активами.

В частности, предлагается нормировать рекламу виртуальных активов и установить требования к ней. Документ запрещает рекламировать токены как средство платежа или виртуальные активы, которые не имеют соответствующей авторизации в Украине. Также в рекламе запретят делать прогнозы относительно изменения стоимости токенов, призывать рассчитываться ими или озвучивать информацию о полученном в прошлом доходе без упоминания того, что его получение в будущем не гарантировано.

Законопроект регулирует и права собственности на виртуальные активы, гарантируя презумпцию правомерности владения. То есть владение активом считается законным, если только суд не установит обратное. Завладеть токеном можно, приобретя его, получив в результате другой сделки или при эмиссии, а также по решению суда. Подтвердить право собственности должны криптографические ключи.

Проект вводит ряд предохранителей от инсайдерской торговли и манипулирования рынком, а также регулирует финансовый мониторинг операций с криптоактивами.

"Все транзакции на сумму более 45 тысяч гривен будут подлежать обязательной идентификации отправителя и получателя, а также проверке кошелька. Это создает дополнительную защиту от отмывания средств и финансирования терроризма, что соответствует международным стандартам, но в то же время может вызвать беспокойство относительно приватности и утечки персональных данных", - добавляет Билык.

Что дальше

Верховная Рада должна была принять законопроект в первом чтении 19 августа, однако голосование отложили. Депутаты должны поддержать его в двух чтениях, а затем свою подпись должен поставить президент. Однако этому будет предшествовать длительная работа.

"Законопроект находится на почти начальном этапе принятия, а значит, он с большой вероятностью будет дорабатываться с учетом позиций всех заинтересованных сторон: игроков рынка, частных инвесторов, налоговой, Минфина. В текущей редакции многие важные аспекты будут уточнены на уровне подзаконных актов, которые должны быть приняты после голосования", - отмечает управляющий юрист практики международного и транзакционного налогообложения Arzinger Денис Ерсой.

Между первым и вторым чтениями депутаты еще должны определить будущего регулятора рынка виртуальных активов. Сейчас в Национальном банке не горят желанием брать на себя эту ношу, а НКЦБФР, которой было бы наиболее логично передать регулирование этого рынка (из-за его сходства с рынком ценных бумаг), пока не имеет достаточной институциональной способности для этого.

Несмотря на это представители индустрии положительно оценивают шаг в направлении легализации, хотя и признают, что до окончательного голосования следует сделать немало дел.

"Этот законопроект может стать основой для построения цивилизованного крипторынка в Украине, но в то же время он нуждается в совершенствовании, чтобы обеспечить win-win результат для государства, бизнеса и владельцев. Принятие закона в нынешней редакции можно считать целесообразным и необходимым шагом на пути серьезной работы по поиску консенсуса по урегулированию рынков виртуальных активов в Украине", - считает основатель и президент WhiteBIT Group Владимир Носов.

Среди прочего представители криптоиндустрии считают, что ко второму чтению в законопроекте должен появиться запрет на работу в Украине криптокомпаний, которые работают в России. Также они считают неправильным категорический подход государства относительно запрета рассчитываться виртуальными активами.

Еще один недостаток - пока законопроект ограничивает доступ на украинский рынок некоторых популярных криптоактивов. "Запрет на оборот токенов, эмитент которых зарегистрирован в оффшорных юрисдикциях, в частности таких популярных как USDT и Tether, может существенно уменьшить ассортимент доступных активов для украинских инвесторов", - отмечает Билык.

Учтут ли эти пожелания в финальной версии законопроекта - пока неизвестно. Как показывает опыт, законодатели не склонны принимать поспешные решения по вопросам, которые касаются легализации криптовалют. Поэтому вполне возможно, что дату вступления в силу закона - 1 января 2026 года - в итоге также придется перенести.