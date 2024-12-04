Рада повысила акциз на сигареты

Верховная Рада приняла в целом законопроект №11090 о повышении акцизного налога на табачные изделия.

Об этом сообщил заместитель председателя налогового комитета Ярослав Железняк.

По его словам, в следующем году пачка сигарет вырастет где-то на 40 гривен.

"Может больше, потому что акцизы этим законом будут привязаны к евро и постепенно приближаться в своем объеме к минимальным требованиям ЕС", - пояснил он.

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