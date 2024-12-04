"Нафтогазу" избрали временного главу правления вместо Чернышова

Наблюдательный совет группы "Нафтогаз" избрал исполняющего обязанности председателя правления компании и согласовал начало процесса отбора кандидатов на эту должность.

Об этом сообщают источники ЭП.

Так, 7 голосами и. о. главы "Нафтогаза" наблюдательный совет назначил Романа Чумака. До этого он занимал должность финансового директора компании.

Кроме того, согласовали начало процесса отбора нового руководителя, который планируют завершить до конца первого квартала 2025 года.

Напомним:

В 2020-2022 годах Чернышов возглавлял Министерство развития общин и территорий. 4 ноября 2022 года КМУ назначил Чернышова председателем правления "Нафтогаз Украины".

На заседании 3 декабря Верховная Рада назначила Алексея Чернышова на должность вице-премьер-министра Украины - министра национального единства Украины.