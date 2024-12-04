Рада отменила увеличение налогов для ФЛП "задним числом"

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект №9319, который, в частности, предусматривает отмену увеличения налогов "задним числом" для ФЛП.

Об этом сообщает заместитель главы налогового комитета Ярослав Железняк.

Законопроект касается налогообложения вознаграждений за гиг-контракты у резидентов "Дія.Сіті". Для резидентов со статусом стартапа - отмена нормы о неприменении льготной ставки НДФЛ 5 % и минимального ЕСВ к доходам специалистов, если количество таких лиц у резидента "Дія.Сіті" составляет менее 9 человек.

Кроме регулирования гиг-контрактов, в документ был внесен ряд правок:

Внесена поправка в налоговый законопроект №11416-д, которая меняет дату введения новых налогов для ФЛП и юрлиц единого налога "задним числом" с 1 октября 2024 года на 1 января 2025 года.

Правка предусматривает снижение ставки рентной платы для добычи каолина.

До конца войны предприниматели не будут штрафоваться за непредставление отчетов по контролируемым иностранным компаниям (КИК).

Напомним:

Налоговый комитет поддержал отмену повышения налогов "задним числом" для ФЛП в 2024 году.