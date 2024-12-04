Грант на 100%. Как написать заявку, которая выиграет
Ключ к финансированию собственного проекта - грамотно написанная грантовая заявка. Как увеличить шансы на успех?
Гранты - это финансовая или иная поддержка, которую предоставляют организации, правительства или фонды для реализации конкретных проектов или инициатив. Их выделяют для развития бизнеса, социальных программ, науки, культуры, образования. Из года в год грантовые возможности для украинцев становятся все более разнообразными.
Новый этап в развитии отечественного грантрайтинга начался в июне 2022 года, когда Украина стала официальным кандидатом на членство в Евросоюзе. С тех пор появилось больше возможностей привлекать средства европейских программ для нужд украинцев.
Отечественные общественные организации, органы местного самоуправления, предприятия и даже министерства могут участвовать в конкурсах Еврокомиссии, то есть получать финансирование напрямую из бюджета ЕС.
Кроме того, украинцы имеют возможность получать правительственные гранты, которые финансируются из государственного бюджета. Их предоставляют на конкурсной основе через государственные программы, в частности для развития малого и среднего бизнеса, инновационных стартапов, образовательных проектов или общественных инициатив.
<Основной документ, по которому грантодатель оценивает проект, - правильно заполненная заявка. В заявке необходимо четко сформулировать идею, обосновать ее актуальность, описать цели, задачи, план реализации и ожидаемые результаты.
Важно также представить реалистичный бюджет, который показывает, как именно используют средства.
Почему гранты важны
Гранты должны решать определенную проблему или вызов. Их как безвозвратную финансовую помощь предоставляют бизнесу, конкретному лицу, общественной организации или общине. Это возможность привлечь средства на развитие, не платя за обслуживание, в условиях, когда кредиты очень дорогие.
Для бизнеса вызов - это улучшение продукта или процесса, для общественных организаций - улучшение конкретной ситуации для группы населения или территории.
Гранты разделяют на две категории: мягкие и твердые. Твердые, или как их еще называют "инфраструктурные или инвестиционные", предусматривают строительство, ремонт или закупку оборудования. На все это в условиях гранта выделяют от 60% до 90%. Остальное - маркетинг, юридические, финансовые, экспортные, сертификационные услуги, обучение персонала и других заинтересованных сторон, проведение событий.
Мягкие гранты имеют целью изменить поведение определенной группы людей. Это обучение, переквалификация, адвокационные кампании по изменению законодательства, помощь бизнесу по улучшению качества и количества продаж их продуктов. В этом случае конкретная закупка возможна только на 10-30% от суммы гранта.
Грантовые предложения публикуют на сайтах соответствующих грантовых фондов или организаций. Средства, которые заложены в украинских фондах - средства украинских налогоплательщиков, в иностранных - соответственно налогоплательщиков других стран.
Особенность грантов государственных программ на открытие или развитие бизнеса заключается в том, что средства, которые дают на воплощение гранта, впоследствии возвращаются в бюджет фонда, то есть в государство.
"Сегодня Украина выходит на новый уровень фандрейзинга, то есть может привлекать больше средств и других ресурсов для реализации конкретных проектов. Хватает возможностей и среди предложений украинских грантовых программ, и среди предложений международных фондов", - говорит заместитель директора Агентства регионального развития Волынской области Николай Полинкевич.
Гранты на бизнес
Главное условие при открытии бизнеса - создать рабочие места (количество зависит от объема грантовой помощи). За каждого работника будут платить налог, который с годами покроет расходы фонда. Так работает механизм оборота средств при реализации грантов на бизнес по государственным программам.
Самой масштабной является государственная грантовая программа "єРобота". Она охватывает все сферы деятельности малого бизнеса и направлена на создание рабочих мест. Получить гранты могут начинающие предприниматели и предприниматели, которые уже имеют опыт в бизнесе. Подают заявки на грант через портал "Дія".
Грант на собственное дело: как работает государственная программа и кто может получить средства
Проект "еРобота" предлагает гранты для создания бизнеса, развития предпринимательства и обучения. Он состоит из шести программ. Украинцы могут получить:
микрогранты для создания собственного бизнеса;
гранты для развития перерабатывающего предприятия;
государственное финансирование закладки сада;
средства для развития тепличного хозяйства;
грант на реализацию стартапа, в том числе в сфере ІТ;
средства на обучение ИТ.
Для получения гранта на "Собственное дело" государство дает физическому лицу до 75 тыс. грн с условием, что оно зарегистрируется как ФЛП, до 150 тыс. грн - создаст одно рабочее место, до 250 тыс. грн - два и более рабочих мест.
Где искать гранты
Каждый из фондов или каждая из программ специализируется на определенном направлении. Соответственно, чтобы найти грантодателя или нужный грант, стоит искать его на конкретных ресурсах.
Для отдельных территориальных общин, общественных организаций, журналистов, художников - Ресурсный центр Гурт, портал "Децентрализация", Общественный Простор, Центр развития Время перемен, бизнеса - Grant market, Usaid Agro, Ресурсный центр Гурт, Общественное пространство, Центр развития Время перемен, стартапы - Seeds of Bravery, Украинский Фонд Стартапов , инновации в культуре - House of Europe, образование и наука - Эразмус+, Центр развития Время перемен
Грантовые программы от Европейской комиссии можно просмотреть на сайте Представительство Европейского Союза в Украине.
Проблема украинского грантрайтинга
В Украине в бюджет на 2025 год заложили на гранты для бизнеса 1,4 млрд грн. На Фонд развития инноваций, который призван способствовать развитию и росту стартапов на ранних этапах развития - 3 млрд грн.
Кроме средств украинских программ, финансирование постоянно предоставляют международные фонды США, Канады, Германии и других стран.
Проблема заключается в том, что большая часть средств международных программ так и остается в благотворительных фондах неиспользованной. Средства украинских фондов расходуют по мере использования бюджета. Часто их использование зависит от ликвидности казначейского счета, откуда деньги направляют, прежде всего, на оборону.
"Если средства украинских программ так или иначе остаются в стране, то возможные международные - от нас уходят. Философия максимально проста: если средства международных фондов не используем мы, их используют другие страны. Поэтому писать гранты и выигрывать актуально для нас, особенно во времени большой войны", - отмечает Полинкевич.
Как написать грант, который выигрывает
Единого образца, как написать грант, который точно получит финансирование, нет. Дело в том, что грантов на рынке множество и к каждому нужно подходить крайне индивидуально. Несмотря на это, есть общие советы.
Первая - придерживаться условий фонда. При подаче заявки важно хорошо прочитать все условия фонда. Проанализировать приоритеты программы, чтобы удостовериться, что проект им соответствует. Важно обратить внимание на реципиента (человек, который подает заявку), а именно на требования к нему. Для бизнеса, например, часто есть ограничения по дате его создания или юридической форме существования.
Также стоит ознакомиться с критериями оценки экспертов и принять их во внимание при оформлении заявки. Перечитать список проектов, ранее прошедших отбор, чтобы увидеть, в чем была их суть. Фонды всегда прописывают, на что именно готовы выделить средства, в какой форме и в каком формате.
Соблюдение их требований - залог успеха. Фонд не выделит средства на инициативу, которая не в его компетенции.
Второй совет - найти вызов. Вызов часто путают с незакрытой потребностью. То есть, когда бизнесу не хватает средств на расширение, в заявке указывают "недостаток финансовых ресурсов, который не позволяет выпускать больший объем продукции".
А если проблема заключается в расширении бизнеса, то вызовом является "ограниченная возможность увеличить объемы производства из-за недостаточного количества ресурсов и нехватки кадров". Для бизнеса вызовом может быть масштабирование, для общественных организаций - проблема определенной группы людей или территорий.
Правильно описанный вызов - важная часть всего гранта. Вызов - это одно из первых, на что обращает внимание фонд, когда прорабатывает заявку.
Третья - оценить проект по "железному треугольнику". Прежде чем описывать свой проект, стоит оценить его по так называемым тройным ограничениям - качественно, вовремя, дешево. Из этих трех факторов нужно выбрать два.
"При оценке своего проекта по правилу "железного треугольника" самое главное правильно расставить приоритеты. То есть выбрать, что для его реализации важнее: качественно и вовремя, вовремя и дешево или качественно и дешево. Если делать некачественно, тогда лучше вообще не делать. Поэтому выбирать остается между двумя - качественно и вовремя, но дорого, или качественно и дешево, но долго. Нужно определить, что проекту важнее, оценить ресурсы", - отмечает Полинкевич.
Четвертый совет - предпроектная деятельность и планирование. Предпроектная деятельность - это инструмент, который позволяет четко и аргументированно очертить проблему. Она заключается в проведении опроса или разработке исследования по конкретной проблеме. Чтобы обосновать то, что вызов действительно есть, нужно иметь статистические данные или результаты собственного исследования.
Например, бизнес должен исследовать свой рынок, конкурентов и потенциальные точки роста, общины - запрос на услугу или имеющуюся ситуацию, куда они планируют привлечь грантовые средства.
"Структурированное планирование и предпроектная деятельность обеспечивает качественное исполнение. Предпроектная деятельность обосновывает то, что вызов действительно есть. Планирование очерчивает так называемую рамку проекта. Сюда входит и формирование сметы, и описание команды и заинтересованных сторон. Также при планировании просчитывают риски проекта и прописывают график его выполнения", - отмечает Полинкевич.
Предпроектная деятельность и планирование важны для определения ключевых индикаторов проекта - количественных показателей, которые должны быть реализованы на выходе. Они формируют общий результат. Для бизнеса - это увеличение оборотов производства, для общественных организаций - решение общественной проблемы (изменения, которые произошли с воплощением проекта).
В планирование входит также и формирование сметы. Рассчитывать расходы надо точно с учетом цен на рынке. Иногда они могут отличаться на 10-15%, но не более. Фонд дает средства только с условием, что за их использование отчитаются. Если же проект, на который выделили средства не реализовали или реализовали с нарушением условий фонда, последний потребует добровольный возврат средств или подаст в суд.
Пятая - найти надежных партнеров и определить стейкхолдеров. При реализации любого проекта важны люди. В грантах - это бенефициары, стейкхолдеры и партнеры. Партнеры - это те, кто присоединяется к проекту и делает финансовый или другой вклад, который покрывает часть работы. Бенефициары - это люди, которые получают выгоду от проекта. А стейкхолдеры - это все, кто заинтересованы в его реализации.
Например, заявку на грант подает завод, который хочет установить очистные сооружения. Бенефициары в этом случае - жители города. Стейкхолдеры - регуляторный орган, который отслеживает выбросы в окружающую среду. Партнеры - общество или общественные организации, которые окажут поддержку предприятию во время реализации.
"При разработке проекта важно найти надежных заинтересованных партнеров. Нельзя определять их по принципу "лишь бы было". Партнеры должны быть заинтересованы в реализации этого проекта, то есть тоже получать выгоду. Если есть сомнение в надежности партнеров - надо искать других", - отмечает Полинкевич.
Шестой совет - рассчитать риски и продумать механизмы их минимизации. Время большой войны рисков очень много: угрозы ракетных обстрелов, отключение электроэнергии, обострение боевых действий, низкая заинтересованность жителей, надежность партнеров и многое другое. При заполнении грантовой заявки нужно прописать возможные риски, а также продумать механизмы их минимизации.
"Если риск - это отключение электроэнергии, нужно предложить альтернативные источники, если надежность партнера - найти другого. Риски всегда индивидуальны и зависят от вызова", - отмечает Полинкевич.
Последний совет - развивать проектное мышление. Проектное мышление свидетельствует об умении качественно планировать. Прежде всего, оно заключается в четком понимании результата и всех этапов для его достижения. Затем следуют ключевые показатели, такие как определение временных рамок, оценка возможных рисков, адаптация к изменениям и открытый диалог, активная коммуникация с возможными партнерами.Для написания гранта проектное мышление - это понимание того, чего мы хотим достичь, за какой промежуток времени, какими ресурсами и какая из этого будет польза в целом. Проект должен быть актуальным после завершения грантового финансирования..
"У украинцев есть проблемы с проектным мышлением - не умеют качественно и основательно планировать. Планирование - залог не только успешного написания и реализации гранта, но и развития организаций, предприятий и целых регионов. Стоит постоянно в этом направлении развиваться. Есть ряд тренингов и учебных программ по проектному мышлению. Я бы советовал их посещать", - говорит Полинкевич.
Почему не одобряют заявки
Одобренная заявка еще не означает реализованный проект, однако она является первым шагом к его реализации. Часто заявки не одобряют из-за просчетов или ошибок, которые допускают податели.
Чтобы качественно написать грантовый проект, сначала нужно время на его поиск, потом - на описание. Практика показывает, что гранты не пишут за день или два. Иногда на это нужны даже месяцы. Это все для того, чтобы хорошо обосновать вызов, сделать точный просчет сметы, найти надежных партнеров и рассчитать риски.
Какие причины отказа? Техническое несоответствие условиям конкурса и ошибки при оформлении. Первым делом грантовая заявка проходит технический этап. Здесь фонд проверяет соответствие проекта условиям конкурса: подходит ли он по тематике, кто податель, достаточно ли партнеров, все ли документы приложены.
"Если вы ФЛП, а грант для ООО, ваша заявка не пройдет отбор, как бы все в совершенстве вы не сделали. Такие условия. В этом случае надо искать другой грант", - рассказывает Полинкевич.
Неправильно заполненная заявка - еще одна причина отказа. Некачественный перевод (если заявку нужно заполнять на иностранном языке) - тоже причина, почему могут отказать. Чтобы этого избежать, нужно внимательно читать условия и требования фонда и тщательно относиться к оформлению. Грантодатели прописывают, на что и для кого именно направлены грантовые средства.
Нереалистичность бюджета. Тут все просто - расчеты нужно проводить по рыночным ценам."Бюджет - это ваши расходы. Если вы значительно завысите цены, то возрастет вероятность отказа. Бывает, что грантодатель может вернуть заявку с просьбой еще раз просчитать смету. Однако это скорее исключение, чем возможный сценарий", - отмечает Полинкевич..
В заявке обязательно прописывают прогнозируемые результаты. Если воплотить грант невозможно по прописанной смете - заявку тоже не одобрят. Это о неспособности сейчас воплотить проект вообще. Если компания, которая подает заявку на грант, стремится расширяться, она уже должна иметь определенный стабильный доход и пути сбыта продукции.
Проект не имеет перспектив развития. Это о пути проекта после его воплощения. Для фонда важно то, будет ли проект иметь практическое значение после завершения финансирования. Если таких перспектив нет - деньги не выделят.
"Перспективы развития - понятие широкое. Это могут быть и дальнейшие действия для поддержки уже реализованного проекта, и новые пути его развития. Важно осознать, что перспективы точно должны быть. Не воплотить проект и поставить точку, а воплотили и продолжают над ним работать", - резюмировал Полинкевич.