Новости 3 декабря: реформа таможни, дата выплаты "тысячи Зеленского", бронирование в "Дії"

О реформе таможни. Кабмин утвердил положение о Правительственном уполномоченном по вопросам реформирования таможенных органов. Соответствующее постановление приняли 3 декабря 2024 года.

О "тысяче Зеленского". "Укрпочта" с 4 декабря 2024 года начнет выплаты пенсионерам и людям с инвалидностью по программе зимняя "еПоддержка".

Для того, чтобы получить 1000 грн в рамках программы "Зимняя еПоддержка", не обязательно предоставлять разрешение на передачу данных о покупках.

О бронировании. В "Дії" с 1 декабря возобновили бронирование работников, которое занимает до 20 минут.

О долге Украины. Верховная Рада Украины приняла изменения в Бюджетный кодекс (законопроект №12232), которые вводят понятие "условные долговые обязательства".

Отключениях света. В среду 4 декабря графики отключения света для населения будут применять с 06:00 до 22:00, для бизнеса - с 06:00 до 22:00.

Эксклюзивы ЭП:

Взять тысячу и задонатить: как направить "тысячу Зеленского" на помощь ВСУ

Государство выплатит из бюджета по тысяче гривен каждому желающему. Как получить помощь и на что ее можно использовать?