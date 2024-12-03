В "Дії" возобновили бронирование через 20 минут – Федоров

В "Дії" с 1 декабря возобновили бронирование сотрудников, которое занимает до 20 минут.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"20 мин нужно, чтобы подать сотрудников на бронирование в "Дію", - сообщил он.

«Дія» сама подтягивает актуальное количество работников, доступных к бронированию, и проверяет соответствие требованиям.

"Данные передаются напрямую в реестр Обериг. Без подписывания бумажных приказов, хождения по госучреждениям и ТЦК", - добавил Федоров.

Положительный результат бронирования автоматически отобразится в "Резерв+".

Напомним:

Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных, также критерии и процедуру определения критически важных предприятий, ввел механизм бронирования через «Дію».