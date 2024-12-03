В "Дії" возобновили бронирование через 20 минут – Федоров
Артур Крыжный — 3 декабря, 13:14
В "Дії" с 1 декабря возобновили бронирование сотрудников, которое занимает до 20 минут.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
"20 мин нужно, чтобы подать сотрудников на бронирование в "Дію", - сообщил он.
«Дія» сама подтягивает актуальное количество работников, доступных к бронированию, и проверяет соответствие требованиям.
"Данные передаются напрямую в реестр Обериг. Без подписывания бумажных приказов, хождения по госучреждениям и ТЦК", - добавил Федоров.
Положительный результат бронирования автоматически отобразится в "Резерв+".
Напомним:
Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных, также критерии и процедуру определения критически важных предприятий, ввел механизм бронирования через «Дію».