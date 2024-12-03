Государство (не) получит доступ к транзакциям: безопасно ли получить "тысячу Зеленского"

Для того чтобы получить 1000 грн в рамках программы "Зимняя е Поддержка", не обязательно предоставлять разрешение на передачу данных о покупках.

Об этом говорится в материале Экономической правды.

Одноразовая помощь от государства начисляется на карточку "Национальный кешбек", которую нужно открыть в одном из банков-партнеров. Для того чтобы присоединиться к самой программе начисления кешбека за покупку украинских товаров, нужно предоставить разрешение на передачу данных о своих транзакциях.

Соответственно, в обществе сформировалось мнение и обеспокоенность, что для получения "тысячи Зеленского" тоже нужно дать согласие на обработку данных обо всех транзакциях. Однако это не соответствует действительности .

"Подключение к программе "Национальный кешбек" происходит в два этапа: на первом нужно открыть карту в одном из банков-партнеров, а на втором – подключить карты, рассчитываясь которыми, будет начисляться кешбек. Именно на этом этапе и нужно предоставить разрешение на передачу данных о покупках", – говорится в материале ЭП.

На самом же деле для того, чтобы получить "тысячу Зеленского", достаточно просто открыть карточку "Национальный кешбек". То есть переходить на второй этап и предоставлять государству доступ к информации о расчетах не обязательно.

"Мы видели, что некоторые банки не давали создать карту без шеринга операций по другим картам. С последнего обновления все банки кроме "Приватбанка" это уже исправили, и у них создание карты не связано с шерингом операций", – рассказала ЭП заместитель министра экономики Надежда Бегун.

Как объяснили ЭП в "Приватбанке", технически опция получения от государства тысячи гривен базируется на технологии "Нацкешбека", где для получения средств нужно предоставить разрешение на информацию о расчетах.

В то же время, после создания карты клиент может отказаться от участия в программе "Национальный кешбек" и отозвать разрешение на просмотр транзакций.

Читайте также: Взять тысячу и задонатить: как направить "тысячу Зеленского" на помощь ВСУ

Вовина тысяча. Как будет работать инициатива Зеленского и на что можно будет потратить деньги

Напомним:

С 4 декабря оформить "тысячу Зеленского" можно будет через "Укрпочту" – непосредственно в отделении или через почтальона. В то же время, еслиоформить тысячу гривен в "Укрпочте ", потратить ее можно будет только в пределах услуг почтового оператора.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил , что власти позже проведут аудит оказанной помощи в рамках зимней "поддержки", и те, кто оформил ее за рубежом, будут возвращать ее.

Более 2,5 миллионов украинцев подали заявления на "Зимнюю еподдержку" 1 декабря. Это рекорд для цифровых сервисов.