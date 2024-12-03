Рада узаконила невозврат $50 миллиардов ЕС: при каком условии
Верховная Рада Украины приняла изменения в Бюджетный кодекс (законопроект №12232), которые вводят понятие "условные долговые обязательства".
Об этом сообщает нардеп Ярослав Железняк.
Глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа пояснила, что эта инициатива касается также безвозвратной финансовой помощи на сумму $50 миллиардов от стран Большой семерки и ЕС.
Эти средства не будут учитываться как государственный долг Украины. Согласно предложенному механизму, Украина будет возвращать эти средства только в том случае, если получит репарации от России.
В то же время, министр финансов Сергей Марченко без принятия изменений в Бюджетный кодекс не сможет иметь права подписывать соглашения о получении этой помощи.
Это может привести к серьезным проблемам с выполнением государственного бюджета в 2025 году, утверждает Пидласа.
Принятие законопроекта позволяет Министерству финансов уже в ближайшее время подписать первые соглашения на получение части из пакета $50 миллиардов.