В "Укрпочте" рассказали, когда начнут выплачивать "тысячу Зеленского"

"Укрпочта" с 4 декабря 2024 года начнет выплаты пенсионерам и людям с инвалидностью по программе зимняя "єПідтримка".

Об этом сообщил генеральный директор почтового оператора Игорь Смелянский.

"С 4 декабря Укрпочта начинает выплаты по программе зимняя "єПідтримка". Мы не сосредотачиваемся на вопросах, стоит или нет, а акцентируем внимание на том, кому, где и как будем выплачивать эти средства и что для этого нужно", - говорится в сообщении.

Так, "Укрпочта" будет обеспечивать выплаты по программе для более 2 млн украинцев - пенсионеров и инвалидов 1 и 2 группы, которые получают свои социальные выплаты через почтового оператора.

Начисление зимней "єПідтримки" состоится автоматически по спискам, переданным "Укрпочте" Министерством социальной политики Украины и Министерством экономики Украины.

Глава компании также подчеркнул, что эта выплата не может быть получена наличными.

Напомним:

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти позже проведут аудит предоставленной помощи в рамках зимней "єПідтримки", и те, кто оформил ее за рубежом, будут возвращать ее.

Правительство приняло решение с 1 декабря запустить программу зимней "єПідтримки": каждый украинец сможет получить тысячу гривен для оплаты украинских услуг и товаров.

Более 2,5 миллионов украинцев подали заявления на зимнюю "єПідтримку" 1 декабря. Это рекорд для цифровых сервисов.