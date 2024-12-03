В "Укрпочте" рассказали, когда начнут выплачивать "тысячу Зеленского"
"Укрпочта" с 4 декабря 2024 года начнет выплаты пенсионерам и людям с инвалидностью по программе зимняя "єПідтримка".
Об этом сообщил генеральный директор почтового оператора Игорь Смелянский.
"С 4 декабря Укрпочта начинает выплаты по программе зимняя "єПідтримка". Мы не сосредотачиваемся на вопросах, стоит или нет, а акцентируем внимание на том, кому, где и как будем выплачивать эти средства и что для этого нужно", - говорится в сообщении.
Так, "Укрпочта" будет обеспечивать выплаты по программе для более 2 млн украинцев - пенсионеров и инвалидов 1 и 2 группы, которые получают свои социальные выплаты через почтового оператора.
Начисление зимней "єПідтримки" состоится автоматически по спискам, переданным "Укрпочте" Министерством социальной политики Украины и Министерством экономики Украины.
Глава компании также подчеркнул, что эта выплата не может быть получена наличными.
Напомним:
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти позже проведут аудит предоставленной помощи в рамках зимней "єПідтримки", и те, кто оформил ее за рубежом, будут возвращать ее.
Правительство приняло решение с 1 декабря запустить программу зимней "єПідтримки": каждый украинец сможет получить тысячу гривен для оплаты украинских услуг и товаров.
Более 2,5 миллионов украинцев подали заявления на зимнюю "єПідтримку" 1 декабря. Это рекорд для цифровых сервисов.