Новини 3 грудня: реформа митниці, дата виплати "тисячі Зеленського", бронювання в "Дії"

Про реформу митниці. Кабмін затвердив положення про Урядового уповноваженого з питань реформування митних органів. Відповідну постанову ухвалили 3 грудня 2024 року.

Про "тисячу Зеленскього". "Укрпошта" з 4 грудня 2024 року почне виплати пенсіонерам та людям з інвалідністю за програмою зимова "єПідтримка".

Для того, щоб отримати 1000 грн в рамках програми "Зимова єПідтримка", не обов’язково надавати дозвіл на передачу даних про покупки.

Про бронювання. У "Дії" з 1 грудня відновили бронювання працівників, яке займає до 20 хвилин.

Про борг України. Верховна Рада України ухвалила зміни до Бюджетного кодексу (законопроєкт №12232), які вводять поняття "умовні боргові зобов'язання".

Про відключення світла. У середу 4 грудня графіки відключення світла для населення будуть застосовувати з 06:00 до 22:00, для бізнесу - з 06:00 до 22:00.

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