Страхование жилья от военных рисков: что предлагают компании

Как работает страхование жилья, какие условия предлагают страховые компании и сколько это стоит?

Во время недавней вражеской комбинированной атаки на Киев существенно пострадали несколько жилых домов. В разных районах столицы возникли пожары в квартирах. В условиях войны страхование жилья от военных рисков перестало быть редкой опцией и все больше страховых компаний предлагают финансовую защиту. Как работает страхование жилья, какие условия предлагают страховые компании и сколько это стоит?

Как выбирали страховщиков. В перечень попали десять компаний, которые в 2024 году собрали больше всего премий по добровольному страхованию имущества по данным профильного издания Forinsurer. Военные риски включают повреждения от взрыва ракет, дронов, средств ПВО, обломков оружия, а также повреждения от ударной волны.

ARX

Компания не имеет отдельной программы страхования жилья от военных рисков, но они содержатся в пакете "Все включено". Доплачивать за них не надо, однако получить полное возмещение убытков за поврежденное в результате "воздействия" ракет, БПЛА, ПВО или их обломков невозможно.

Дело в том, что в таких случаях действует ограничение на выплату в размере 25% от страховой суммы, но не более 1 млн грн. То есть если обломки нанесли ущерб на 5 млн грн (120 тыс. долл.), то компания компенсирует 1 млн грн (максимальная сумма), в случае повреждения имущества на 2 млн грн (47 тыс. долл.) - 500 тыс. грн (25%).

Страховая сумма зависит от рыночной стоимости жилья, отделки и движимого имущества (мебель, техника). Последнее можно включить в сумму возмещения и застраховать отдельно. Стоимость полиса зависит от страховой суммы и размера франшизы (сумма, которая не выплачивается по умолчанию). Минимальная франшиза составляет 0,1%, но не менее 2 тыс. грн для движимого имущества и 1 тыс. грн - для внутренней отделки.

Пример. Квартира в Киеве стоит 3 млн грн (72 тыс. долл.), это будет считаться стоимостью конструкции. Внутренняя отделка - еще 600 тыс. грн, а движимое имущество - 1 млн грн. То есть общая страховая сумма составляет 4,6 млн грн.

Исходя из этих параметров и в зависимости от франшизы страховой полис на год будет стоить: франшиза 0,1% - 12 914 грн, франшиза 0,25% - 11 828 грн, франшиза 0,5% - 10 752 грн, франшиза 1% - 9 676 грн.

Оплатить полис можно за один раз или несколькими платежами: ежеквартально или каждые полгода. Однако если произошло страховое событие, а полис еще полностью не оплачен, то компания вычтет недоплаченную часть при выплате. Если убытки небольшие, до 50 тыс. грн, то неоплаченную часть могут не вычитать. Только франшизу.

Вусо

Эта компания предлагает три пакета страхования жилья, в частности от военных рисков: "Смарт", "Комфорт" и "Люкс". Разница между ними - в максимальной сумме, которую может получить владелец поврежденного имущества.

Пакеты страхования жилья в VUSO Скрин с сайта компании

Пакет "Комфорт" имеет лимит 700 тыс. грн - именно в пределах этой суммы страховая будет компенсировать убытки. Еще 150 тыс. грн выделяют на ответственность перед третьими лицами (например, перед соседями, которых клиент затопил).

В каждом пакете есть графа "аванс" - это сумма, которую могут возместить за каждый поврежденный квадратный метр. В пакете "Комфорт" компенсацию считают как 350 долл. за кв. м. То есть если из-за потопа пострадали три квадратных метра жилья, то его владелец может получить 1 050 долл. компенсации.

Полис, который покрывает военные риски, стоит 9 240 грн в год, без покрытия этого риска - 6 160 грн. Оплатить его можно разово или с разбивкой на кварталы.

Опция покрытия военных рисков не доступна в Донецкой, Луганской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Черниговской областях и АР Крым, а также если жилье расположено на расстоянии 100 км от временно оккупированных территорий.

"Уника"

Эта компания также предлагает опцию покрытия военных рисков, однако лишь до 10% от страховой суммы и не более 500 тыс. грн.

Страховая сумма зависит от площади жилья и его расположения. Рассчитывает ее компания по специальной формуле, исходя из указанных клиентом параметров. Например, для квартиры в Киеве на 42 кв. м она составит 1,51 млн грн. То есть в случае наступления страхового случая человек получит 10% от этой суммы - не более 151 тыс. грн. Правда, страховых случаев может быть несколько.

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Стоимость такого полиса составит 5 594 грн в год, без покрытия военных рисков - 3 780 грн. Кроме того, есть франшиза в размере 3 тыс. грн. Самостоятельно посчитать примерную стоимость полиса можно на сайте, введя необходимые параметры.

"Инго"

Компания предлагает полис "Квартира экспресс", который включает бытовые и военные риски. Стоимость страховки зависит от страховой суммы. Застраховать жилье на год на 700 тыс. грн будет стоить 5 397 грн. По договору действует франшиза - 1 тыс. грн.

Заплатить за полис можно разово и поквартально, однако в последнем случае его стоимость возрастет. Полис на 2 млн грн с разовой оплатой стоит 13 480 грн в год, а если ее "разбить" на ежеквартальные платежи, то цена составит 15 096 грн.

Оформляя полис на свою квартиру, клиент также может рассчитывать на выплату аналогичной суммы компенсации в случае нанесения ущерба соседям.

"Арсенал страхования"

Компания имеет в своем портфеле полис "Фортеця", который покрывает различные риски, в том числе военные. В случае повреждения имущества вследствие войны компания может выплатить до 25% от размера страховой суммы за имущество. К общей сумме добавляется ответственность перед третьими лицами.

Варианты страхового покрытия в компании "Арсенал страхование" Скрин с сайта компании

Стоимость годового полиса зависит от суммы, на которую клиент хочет застраховать квартиру. Самый дешевый вариант стоит 7 395 грн со страховой суммой 1,5 млн грн. Из этой суммы 145 тыс. грн предназначены для ответственности перед соседями.

"Колоннейд Украина"

В компании можно застраховать жилье на год или на время отпуска. Однако эта страховая не покрывает военные риски. Цена годового пакета зависит от площади квартиры. Например, для дома на 42 кв. м полис будет стоить 1 980 грн с общей страховой суммой 600 тыс. грн (распределяется по категориям).

УГС

Компания предлагает клиентам застраховать жилье от пожара, затопления, стихийных явлений, противоправных действий третьих лиц, однако не покрывает военные риски. Стоимость полиса зависит от ориентировочной рыночной стоимости квартиры. Например, застраховать жилье на 1 млн грн можно за 2 тыс. грн в год.

Универсальная

Компания предлагает отдельный полис страхования жилья от военных рисков и в комплексе с основным. Каждый случай страхования от военных рисков рассматривается индивидуально в андеррайтинговом отделе (занимается оценкой рисков). Там учитывают расположение жилья, близость к критическим объектам инфраструктуры и потом решают, можно ли страховать такое жилье.

Например, во время разговора с журналистом ЭП специалист компании сказал, что "на столичной Лукьяновке квартиру страховать не будут".

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От этих параметров будет зависеть и размер франшизы. Компания страхует только конструктивные элементы и отделку. Движимое имущество в квартире от военных рисков не страхуется. Страховая сумма высчитывается от той стоимости жилья, которую озвучивает клиент. Например, для квартиры стоимостью 3 млн грн годовой договор будет стоить 28,8 тыс. грн. Оплату можно разбить на три платежа.

ТАС

Застраховать жилье от военных рисков можно лишь на 100 тыс. грн, кроме регионов, приближенных к линии фронта, например Харьковщины.

В рамках пакета "Оптимальный" клиент может застраховать жилье на 1,5 млн грн. Еще 400 тыс. грн компания может возместить за содержание жилья и 200 тыс. грн - за ответственность перед соседями. Такой полис с покрытием военных рисков на общую страховую сумму 2,2 млн грн стоит 4 150 грн (оплату можно разбить на два платежа с разницей два месяца), без покрытия - 3,4 тыс. грн.

В рамках пакета "Премиум" жилье суммарно можно застраховать на 4 млн грн, из которых 3 млн грн - на жилье, 600 тыс. грн - на содержание, 400 тыс. грн - на ответственность. Стоимость такого полиса - 4 896 грн в год без покрытия военных рисков и 5 646 грн - с покрытием (плюс 100 тыс. грн к страховой сумме).

"Оранта"

В рамках полиса "Родная квартира" компания покрывает различные риски, в том числе военные. За дополнительную плату можно застраховать домашнего питомца.

Стоимость полиса зависит от площади квартиры и класса ремонта (базовый, стандартный, премиум). Для квартиры в Киеве на 42 кв. м с базовым ремонтом страховая сумма составит 1 470 тыс. грн, а стоимость полиса - 2 721 грн в год.

Страхование животного считается по тарифу 7,5% от желаемой суммы. Если владелец хочет застраховать питомца на 20 тыс. грн, придется доплатить 1,5 тыс. грн.