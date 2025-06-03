Украина получит миллиард долларов от Всемирного банка: на что пойдут средства

Минфин совместно со Всемирным банком работает над новым соглашением о займе в поддержку реформ - Development Policy Operation (DPO) - объемом не менее 1 млрд долл.

Об этом сообщили в Министерстве финансов.

В течение недели, со 2 по 6 июня, команда экспертов Всемирного банка проводит встречи с представителями правительства для согласования условий программы. Займ предусматривает прямое поступление средств в госбюджет после выполнения Украиной ряда условий.

"Мы продолжаем совместную работу над новым соглашением Development Policy Operation (DPO), благодаря которому мы сможем не только привлечь необходимые ресурсы на поддержку госбюджета, но и стимулировать восстановление и развитие экономики", - отметила заместитель министра финансов Ольга Зыкова.

В прошлом году в рамках DPO Украина получила около 3,5 млрд долл. по трем соглашениям, что помогло покрыть приоритетные расходы и реализовать реформы в налоговой, таможенной, банковской и энергетической сферах.

В этом году договоренности также включают новые шаги в социальной политике. В частности, с 1 июля стартует пилотная программа базовой социальной помощи. Она объединит несколько видов поддержки в одну выплату - базовый размер составит 4500 грн.

"Базовая помощь будет предоставляться гражданам Украины, которые будут отвечать критериям ее получения. Получатели самостоятельно будут принимать решение о переходе на новую систему", - сообщил заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

Кроме этого, Минфин согласовал законопроект по поддержке семей и стимулированию рождаемости, запуск которого запланирован на 2026 год.

Финальные условия должны быть согласованы до конца июня. Украина должна выполнить их до октября, а окончательное решение о предоставлении средств Всемирный банк примет в ноябре.