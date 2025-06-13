Официальный курс евро установил рекорд: перевалил за 48 гривен
По состоянию на 13 июня, официальный курс доллара к гривне уменьшился на 3 копейки, евро взлетел на 63 копейки и установил новый рекорд.
Об этом говорится в данных minfin.com.ua.
Официальный курс доллара установили на уровне 41,48 грн, евро - 48,08 грн, что является новым рекордом (на 12 июня доллар - 41,51 грн, евро - 47,45 грн).
На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,35 - 41,43 грн.
На это же время "черный" курс евро составлял 47,90 - 48,25 грн.
Средние курсы валют в кассах банков были следующими:
- Доллар США - 41,17 - 41,75 грн (курс на 12 июня - 41,20 - 41,75 грн);
- Евро - 47,50 - 48,25 грн (курс на 12 июня - 47,42 - 48,20 грн).
В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:
- Приватбанк - 41,08 - 41,68 грн;
- Ощадбанк - 41,30 - 41,70 грн;
- Укрсиббанк - 41,20 - 41,80 грн;
- ПУМБ - 41,20 - 41,80 грн;
- Райффайзен - 41,25 - 41,50 грн.
Кроме того, наличные курсы евро установили на таком уровне:
- Приватбанк - 47,30 - 48,30 грн;
- Ощадбанк - 47,70 - 48,50 грн;
- Укрсиббанк - 47,45 - 48,45 грн;
- ПУМБ - 47,70 - 48,40 грн;
- Райффайзен - 47,30 - 47,96 грн.
Что касается безналички, курс при оплате картой курс доллара в Приватбанке составляет 41,84 грн за доллар, monobank - 41,81 грн.
Напомним:
22 апреля 2025 года евро достиг своего последнего исторического рекорда в 47,76 гривны.