Официальный курс евро установил рекорд: перевалил за 48 гривен

По состоянию на 13 июня, официальный курс доллара к гривне уменьшился на 3 копейки, евро взлетел на 63 копейки и установил новый рекорд.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Официальный курс доллара установили на уровне 41,48 грн, евро - 48,08 грн, что является новым рекордом (на 12 июня доллар - 41,51 грн, евро - 47,45 грн).

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,35 - 41,43 грн.

На это же время "черный" курс евро составлял 47,90 - 48,25 грн.

Средние курсы валют в кассах банков были следующими:

Доллар США - 41,17 - 41,75 грн (курс на 12 июня - 41,20 - 41,75 грн);

Евро - 47,50 - 48,25 грн (курс на 12 июня - 47,42 - 48,20 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

Приватбанк - 41,08 - 41,68 грн;

Ощадбанк - 41,30 - 41,70 грн;

Укрсиббанк - 41,20 - 41,80 грн;

ПУМБ - 41,20 - 41,80 грн;

Райффайзен - 41,25 - 41,50 грн.

Кроме того, наличные курсы евро установили на таком уровне:

Приватбанк - 47,30 - 48,30 грн;

Ощадбанк - 47,70 - 48,50 грн;

Укрсиббанк - 47,45 - 48,45 грн;

ПУМБ - 47,70 - 48,40 грн;

Райффайзен - 47,30 - 47,96 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой курс доллара в Приватбанке составляет 41,84 грн за доллар, monobank - 41,81 грн.

Напомним:

22 апреля 2025 года евро достиг своего последнего исторического рекорда в 47,76 гривны.