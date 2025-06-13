Украина рискует не получить до полутора миллиардов евро от ЕС

Украина может недополучить до 1,5 млрд евро помощи от ЕС из-за срыва реформ, предусмотренных в программе Ukraine Facility.

Об этом пишет пресс-служба Центра экономической стратегии (ЦЭС).

Украинское правительство не выполнило три структурные маяки, предусмотренные программой Ukraine Facility на первый квартал 2025 года. Как следствие, государство может недополучить до 1,5 млрд евро помощи от Европейского Союза.

Такой вывод содержится в ежемесячном Мониторинге выполнения программ МВФ и ЕС, подготовленном консорциумом аналитических центров RRR4U.

Среди невыполненных обязательств - увеличение штата Высшего антикоррупционного суда, реформа АРМА и реформа территориальной организации исполнительной власти. Всего из 11 маяков, которые должны были быть выполнены до конца второго квартала, реализовано только три.

"Высокая ритмичность ERA loans - не панацея и не повод заваливать Ukraine Facility", - прокомментировал экономист ЦЭС Богдан Слуцкий. Он напомнил, что в 2025 году Украина планирует увеличить расходы госбюджета на 400 млрд грн, значительную часть которых профинансируют за счет размещения дорогих ОВГЗ под 16%+ годовых.

В отличие от еврофинансирования, все требования МВФ, касающиеся интеграции публичных инвестиций в бюджетный процесс, были выполнены вовремя. Это позволит Украине получить очередной транш от МВФ в размере 490 млн долл. В то же время общая ситуация с реформами в рамках программы остается сложной - в частности, по таможне правительство заранее договорилось о переносе соответствующего маяка на конец года.

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Напомним:

Украина получила от Европейского Союза еще один миллиард евро за счет российских активов.

В течение 2025-2026 годов Украина получит за счет сверхприбылей с российских активов 3 млрд долл.

Европейский Союз официально объявил о намерении выделить почти 1,9 млрд евро на военную поддержку Украины.