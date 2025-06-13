Нефть "взорвалась" после атаки Израиля на Иран – цены выросли рекордно с 2022 года

В пятницу цены на нефть взлетели на 13%, достигнув самого высокого уровня почти за пять месяцев после того, как Израиль нанес удары по Ирану, что обострило ситуацию на Ближнем Востоке и вызвало опасения относительно перебоев в поставках нефти.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подскочили на $6,29 (9,07%) - до $75,65 за баррель, достигнув внутридневного максимума $78,50 - самого высокого уровня с 27 января. Американская нефть WTI подорожала на $6,43 (9,45%) - до $74,47 за баррель после пика в $77,62, что является максимумом с 21 января.

Обновлено в 9:22. Нефть росла в цене до 13% - это самый большой внутридневной скачок с марта 2022 года.

Это стало самым большим скачком обоих сортов нефти с 2022 года - тогда вторжение России в Украину также вызвало резкий рост цен на энергоносители.

Израиль сообщил, что нанес удары по ядерным объектам Ирана, фабрикам баллистических ракет и военным командным центрам, начав, по его словам, "длительную операцию" с целью не допустить создания Тегераном ядерного оружия.

"Это значительно усилило геополитическую неопределенность, и рынок нефти вынужден учитывать в цене повышенный риск потенциальных перебоев в поставках", - говорится в записке аналитиков ING под руководством Уоррена Паттерсона.

Несколько нефтяных трейдеров в Сингапуре отметили, что пока рано говорить, повлияет ли этот удар на поставки нефти с Ближнего Востока - все зависит от того, как ответит Иран и вмешается ли США.

"Пока рано судить, но рынок боится, что может быть перекрыт Ормузский пролив", - сказал один из трейдеров.

Старший аналитик MST Marquee Сол Кавоник заявил, что поставки нефти серьезно пострадают только в случае, если Иран нанесет ответные удары по нефтяной инфраструктуре региона.

Он добавил, что в крайнем случае Иран может остановить до 20 миллионов баррелей в сутки, атаковав инфраструктуру или перекрыв Ормузский пролив.

Напомним:

В ночь на 13 июня Израиль нанес "превентивный удар", нацеленный на подрыв ядерной программы и против военных объектов Ирана.