Корпоративные конфликты во время войны: что изменилось в их ходе и как из них выходить победителем

Как изменились количество корпоративных конфликтов после 2022 года, их отраслевая специфика, реакция власти и предотвращение посягательств на бизнес?

Война стала серьезным испытанием для бизнеса. Несмотря на общую борьбу против агрессора, в деловой среде возникают конфликты между собственниками и желающими ими стать. Причины - споры акционеров и менеджеров, распределение прибыли, размывание акций, шантаж, нарушение законов и враждебные поглощения.

Корпоративные права охватывают возможности человека или компании, которые вложили свои деньги или имущество в бизнес, участвовать в управлении компанией, получать часть прибыли (дивиденды) или имущество в случае ликвидации.

Содержание таких прав определяется законами и уставом компании. Корпоративные споры возникают между участниками компании или между участниками и самой компанией по вопросам распределения прибыли, влияния на решения или другие права.

Аналитические данные отчетности Кассационного хозяйственного суда Верховного Суда за 2021-2024 годы похожи на гибкую параболу, которая волной уменьшается в 2022 году и стремительно растет с 2023 года. А в первом полугодии 2024-го хозяйственная юрисдикция ВС рассмотрела на 20% больше дел, чем за январь-июнь 2023-го.

В то же время в течение 2023 года количество судебных дел по рейдерству существенно уменьшилось. В Украине зафиксировано лишь 147 судебных производств, касающихся рейдерских атак. Для сравнения: в 2021 году их было 597.

Особенность корпоративных конфликтов

Чаще всего в судах рассматриваются дела по ст. 205 Уголовного кодекса (подделка документов для государственной регистрации) - 63% от общего количества "рейдерских" дел. По ст. 206 (противодействие хозяйственной деятельности) рассматривалось 27% дел, по ст. 206-2 (незаконное завладение имуществом) - 10%.

С 2024 года количество таких дел растет, что свидетельствует об адаптации государственного, экономического и корпоративного секторов к военным условиям. Активизировались и судебная власть, и потенциальные участники споров.

События февраля 2022 года (начало большой войны - ЭП) сначала парализовали бизнес, заставив его адаптироваться и сохранять ресурсы. Однако некоторые воспользовались ситуацией для незаконных действий, нарушая корпоративные права.

На рост количества споров в 2023-2024 годах повлияли миграция, мобилизация, восстановление деловых отношений и перераспределение бизнеса (продажа, наследование, незаконная смена собственников - "юридическое рейдерство").

Корпоративные споры также используют для затягивания или избежания обязательств. Отдельного внимания заслуживают законодательные изменения, нарушающие права предпринимателей: запрет акционеру голосовать или принудительная продажа его акций.

В какой отрасли возобновились противостояния

Корпоративные споры можно разделить на две группы: внутренние и внешние. К внутренним относятся споры, в которых фигурируют разногласия сторон одного общества, а к внешним - споры, связанные с принудительным и/или незаконным поглощением, отчуждением или переходом права собственности, распоряжением активами или долями корпоративных прав компании (рейдерская деятельность).

Корпоративные споры также следует разделять в зависимости от предмета спора и организационно-правовой формы общества. Самыми распространенными из них являются акционерные общества (обычно их образуют крупный бизнес, корпорации, госсектор), общества с ограниченной ответственностью (преимущественно частный бизнес), фермерские хозяйства (если более одного учредителя - родственники, члены семьи).

Предметность корпоративных споров в основном не меняется длительное время. Самыми распространенными являются следующие:

о признании недействительными решений общего собрания акционеров (участников) обществ;

относительно доли в уставном капитале;

о внесении изменений в учредительные документы;

о предоставлении информации о деятельности общества;

о выплате дивидендов;

о взыскании стоимости части имущества общества пропорционально доле участника в уставном фонде общества;

связанные с выходом, исключением участника из общества, переходом доли участника в уставном капитале общества.

Активность корпоративных споров возобновилась независимо от отрасли деятельности. К возникновению споров склонны предприятия, где между участниками существует большой материальный интерес или есть лица, заинтересованные отобрать бизнес или его долю.

Какая отрасль лидирует и почему

Тут следует разделять сценарии "белого" и "черного" рейдерства. "Белого" рейдерства в отдельных отраслях стало меньше. Дело в том, что стратегические государственные объекты в ведущих отраслях приватизировали всем известные субъекты еще в 1990-2000-х годах. Речь идет об облэнерго, облгазах, очистных сооружениях водоснабжения, предприятиях нефтеперерабатывающей, угольной, металлургической отрасли, по добыче полезных ископаемых.

Такое "белое" рейдерство осуществлялось исключительно в рамках законодательства, без формального его нарушения. По большей части происходило слияние и поглощение (в частности скупка акций). Основа рейдерства в странах с развитой рыночной экономикой заключается в заработке на разнице стоимости акций и имущества поглощаемой компании, которое после захвата распродается частями.

Имущественный комплекс обычно стоит дороже капитализации компании. Так было на протяжении 20 лет после провозглашения независимости Украины в отношении предприятий и активов государственной собственности. За последние десять лет популярными объектами "белого" и "черного" рейдерства стали земля, сельскохозяйственные предприятия среднего и малого бизнеса, а также земли государственной и коммунальной собственности.

Популярным методом рейдерства стало банкротство государственных предприятий.

"Черное" рейдерство - это противоправные действия и методы отъема собственности. Они всегда незаконны и часто связаны с физическим насилием, подкупом, шантажом, силовым входом на предприятие, подделкой реестра акционеров или других документов, служащих незаконному переходу права собственности на корпоративные права или влияющих на объем таких прав акционера или учредителя.

В сегменте малого и среднего бизнеса можно отметить случаи "серого" и "черного" рейдерства, связанные с отчуждением корпоративных прав: перехода прав на долю в уставном капитале общества в наследственном порядке. К примеру, рейдерами часто оказываются бывшие партнеры в бизнесе или подставные лица, так называемые фунты, которые создают для наследников следующие ситуации

подделывают договоры займа, по которым выдвигают непомерные обязательства, предъявляемые в рамках наследственного дела к наследникам;

подделывают решения участников по отчуждению активов предприятия при жизни участника или наследодателя;

подделывают договоры по отчуждению корпоративных прав, якобы подписанные владельцем при его жизни;

подделывают протоколы собрания общества по отчуждению или переходу права собственности, корпоративных прав;

захватывают силовыми методами помещения и территорию предприятия.

Лидерами в рейдерстве можно считать отрасли, где возникают правовые коллизии. Участники рынка пользуются ими, усиливая их реализацию коррупционной составляющей. Однако это всегда предприятия, уровень стоимости активов и доходность которых имеют сверхвысокий уровень или стратегическое значение для экономики.

Отдельным видом рейдерства, возникшим на фоне военного положения, стали диверсии с информационными электронными системами. Самый яркий пример - недавняя кибератака на государственные реестры ГП "НАИС", которые содержат сведения о корпоративных правах и правах собственности на недвижимое имущество, в частности Государственный реестр юридических лиц и ФЛП, Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

Как обезопасить бизнес от посягательств

Панацеи от посягательств на бизнес нет, но можно дать предпринимателям несколько советов.

Если бизнес имеет сложную структуру, в которой сочетается много юридических лиц разных юрисдикций, структурировать и нормировать отношения обоих партнеров поможет партнерский договор. Благодаря договору, в котором будут описаны пути принятия решений в самых распространенных конфликтных ситуациях, судебный спор станет непродолжительным и закономерным или разрешится путем медиации.

Если бизнес требует инвестиций и привлечения в состав участников общества иинвестора или инвестфонда, то это должно происходить поэтапно с использованием любых законных методов урегулирования отношений между инвестором и собственником общества. Это необходимо для избежания случаев исключения собственника из бизнеса или оставления общества в долговых обязательствах перед инвестором.

Таким гарантийным урегулированием может стать заключение корпоративного договора. Это влиятельный инструмент согласования всех нюансов дальнейшего сотрудничества участников общества. Он является неотъемлемой частью устава и не может ему противоречить, что сводит к минимуму возможные спорные вопросы между партнерами.

При согласовании устава общества стоит закреплять четкую процедуру наследования долей или выплат в денежной форме наследникам в обмен на участие.

Включение в состав участников несовершеннолетних лиц имеет преимущества и недостатки.

Преимущества: благодаря наличию дополнительного государственного органа, контролирующего сохранение за детьми их корпоративных прав, общество имеет защиту от рейдерских захватов. Все действия, связанные с отчуждением долей, без согласования с органами опеки и попечительства признаются ничтожными.

Недостатки: усложнение функционирования и оперативности принятия решений на общем собрании общества, где обязательно участие всех участников.

Главный совет владельцу бизнеса - контролировать все хозяйственные процессы, в частности регистрационные изменения в учредительных и других важных документах, лично, не полагаясь на порядочность наемного менеджмента и юристов.

Дополнительно следует отметить наличие созданного в 2019 году Офиса противодействия рейдерству при Министерстве юстиции. Офис должен контролировать государственную регистрацию недвижимого имущества и бизнеса. Иными словами, он занимается борьбой с недобросовестными нотариусами и "черными" регистраторами.

12 мая 2022 года парламент принял закон, который предоставляет офису полномочия отменять решения государственных регистраторов в случае выявления нарушений в их работе. В 2023 году этот орган рассмотрел около 13 тыс. жалоб, чем предотвратил многочисленные рейдерские атаки. В частности, удалось помешать захвату производственных помещений одного из крупнейших операторов на рынке зерна в Украине.

Эволюционирует ли законодательство

Украина, стремясь к членству в ЕС, имеет ряд обязательств по усовершенствованию национального законодательства. В частности - относительно евросоюзовских стандартов государственного управления, судопроизводства, корпоративного управления, усиления защиты прав собственности. Иностранные инвесторы пока не желают активно погружаться в украинскую экономику, поскольку государственные гарантии безопасности в отношении прав собственности очень низкие, а коррупционная составляющая слишком велика.

Чтобы защитить права собственности, Украина перешла к электронным формам предоставления услуг и ведения документов в электронной форме. Это теоретически должно уменьшить использование коррупционной составляющей.

Переход с документарной формы акций на бездокументарную начался еще в 2014 году, но переходный период продолжается до сих пор. Предоставление административных услуг через ЦПАУ в основном происходит в электронной форме дистанционно.

Также состоялась автоматизация распределения судебных дел, что уменьшает риск коррумпированности в судебных процессах. Кроме того, есть наработки и проект законодательной инициативы по внедрению электронного нотариата.

Ключевыми изменениями в антирейдерском законодательстве стали введение государственной регистрации юридических лиц и ФЛП в автоматическом режиме, изменение порядка обжалования действий государственных регистраторов, порядка расторжения договора аренды земли, особенности регистрации прав на недвижимое имущество при наличии обременений, обязательная публикация решений Минюста и его территориальных органов по результатам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации на их сайтах.

Однако указанные законодательные изменения недостаточны для защиты прав собственности, поскольку коррупционная составляющая пока преобладает. Также отсутствует политическая воля относительно назначения и реального исполнения судебных приговоров в отношении коррупционеров.

Государству нужно и в дальнейшем активно внедрять законодательные изменения во всех сферах экономики, а сроки их реализации и переходные периоды должны быть короче во избежание рейдерских атак. Система следствия должна быть независимой, а наказание за такие преступления - реальным.