В Украине стало меньше дел о рейдерстве: сколько дошло до суда

В Украине в прошлом году зафиксировали 323 дела - на 11% меньше, чем в 2023 году и в 1,8 раза меньше, чем в 2021 году.

Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Офиса Генпрокурора.

По информации платформы, из всех производств зарегистрированных в прошлом году дошли до суда 28%. Это немного больше, чем в среднем было в первые годы полномасштабного вторжения. Впрочем, в 2021 и 2020 годах попадали на рассмотрение около 40% дел.

74% от всех уголовных дел о рейдерстве касаются подделки документов. Еще в 17% дела открывали из-за противодействия законной хозяйственной деятельности, а остальные случаи касались противоправного завладения имуществом.

1 722 жалобы относительно рейдерства в прошлом году зарегистрировали в Офисе противодействия рейдерству - вдвое меньше, чем в 2021 году. 10 710 таких жалоб зафиксировано всего за последние 5 лет.

86% от всех жалоб касаются рейдерства недвижимости. Еще в 14% случаев рейдеры пытались присвоить чужой бизнес.

В последние два года количество жалоб от украинцев снизилось до 36%, в то же время обращений от бизнеса стало больше до 42%. Также до 17% выросла доля жалоб от органов местного самоуправления (сельские, городские, районные и другие советы). К сравнению, с 2020 по 2023 годы, в среднем, этот показатель составлял 7%.

Лишь 30% всех жалоб было удовлетворено в прошлом году. Еще 43% получили отказ, а 27% случаев оставили без рассмотрения.

Напомним:

В течение 2024 года в Украине открыли 64 978 уголовных производств по ст. 190 УКУ "Мошенничество", что на 21% меньше, чем годом ранее..