Новости 14 февраля: Ограничение цен на лекарства и передача полномочий КРАИЛ Минцифре

Об обстреле ЧАЭС: Ночью 14 февраля российский ударный беспилотник с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции.

Об увольнении в Минобороны: Министерство обороны Украины 12 февраля издало приказ об увольнении Марата Утюшева с должности начальника Центра инноваций и развития оборонных технологий.

О задержании директора казино Pin-UP: Работники ГБР задержали директора компании, которая действовала в Украине под брендом онлайн-казино Pin-Up.

Об ограничении цен на лекарства: Правительство ограничило максимальную торговую наценку для аптек не более 35% для безрецептурных препаратов и установило регрессивную шкалу для рецептурных. Поставщики смогут добавлять не более 8% к оптовой цене в зависимости от стоимости препарата.

О Минцифре и азартных играх: Кабинет министров передал функции по регулированию азартных игр и лотерей от Комиссии по игорному бизнесу (КРАИЛ) в Министерство цифровой трансформации.

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