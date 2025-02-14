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Новини 14 лютого: Обмеження цін на ліки та передача повноважень КРАІЛ Мінцифрі

Володимир Тунік-Фриз — 14 лютого, 21:00
Новини 14 лютого: Обмеження цін на ліки та передача повноважень КРАІЛ Мінцифрі
getty Images

Про обстріл ЧАЕС: Вночі 14 лютого російський ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції.

Про звільнення у Міноборони: Міністерство оборони України 12 лютого видало наказ щодо звільнення Марата Утюшева з посади начальника Центру інновацій та розвитку оборонних технологій.

Про затримання директора казино Pin-UP: Працівники ДБР затримали директора компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино Pin-Up.

Про обмеження цін на ліки: Уряд обмежив максимальну торговельну націнку для аптек не більше 35% для безрецептурних препаратів і встановив регресивну шкалу для рецептурних. Постачальники зможуть додавати не більше 8% до гуртової ціни залежно від вартості препарату.

Про Мінцифру і азартні ігри: Кабінет міністрів передав функції з регулювання азартних ігор та лотерей від Комісії з грального бізнесу (КРАІЛ) до Міністерства цифрової трансформації.

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