Правоохранители задержали директора казино Pin-Up

Работники ГБР задержали директора компании, которая действовала в Украине под брендом онлайн-казино Pin-Up.

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

"В ходе следствия установлено, что реальными владельцами этой коммерческой структуры, получившей лицензию на проведение азартных игр казино в Интернете, являются граждане Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Задержанному сообщено о подозрении в пособничестве государству-агрессору. Готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее, ГБР задержала номинального владельца компании, которая действовала в Украине под брендом онлайн-казино PIN-UP. Источники ЭП в правоохранительных органах сообщили, что речь идет об Игоре Зотько.

По данным YouControl, он является основателем и бенефициаром ООО "Укр Гейм Технолоджи" и ООО "ФК "Единое пространство". Последняя компания занималась проведением платежей в приложении "Дія" и получала с этого комиссию, однако недавно приложение полностью заменило компанию Зотько на государственный "Укргазбанк".

Напомним:

Владелец компании, которая обеспечивает проведение всех онлайн-платежей через государственный портал и приложение "Дія", получая с этого процент, является исполнительным директором онлайн казино Pin-Up.ua.